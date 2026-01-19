HABER

Dünyanın konuştuğu Louvre soygununun yeni görüntüleri ortaya çıktı! 'İnşaat işçisi' detayı

Doğukan Akbayır

19 Ekim 2025'te dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde soygun gerçekleşmişti. Dünyanın konuştuğu olayda hırsızlar, milyonlarca dolar değerindeki eşyaları vinç yardımıyla müzeden çalış kayıplara karışmıştı. Mücevherler hala bulanamazken soyguna ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Paris'in sembol müzelerinden biri olan Louvre Müzesi'ndeki soygunda hırsızlar 88 milyon euro değerindeki mücevherleri çalarak kayıplara karışmıştı. Hırsızlar hala bulanamamışken hırsızlık anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar!

Dünyanın konuştuğu Louvre soygununun yeni görüntüleri ortaya çıktı! İnşaat işçisi detayı 1

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan hırsızlık anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Dünyanın konuştuğu Louvre soygununun yeni görüntüleri ortaya çıktı! İnşaat işçisi detayı 2

Görüntülerde inşaat işçisi kılığına giren hırsızların Apollon Galerisi’ndeki cam vitrini kesip Fransız kraliyetine ait mücevherleri çaldığı anlar görüntülendi.

Dünyanın konuştuğu Louvre soygununun yeni görüntüleri ortaya çıktı! İnşaat işçisi detayı 3

88 MİLYON EUROLUK HIRSIZLIK

Dünyanın en ünlü müzesi Louvre, 19 Ekim sabahı sinema sahnelerini aratmayan bir soyguna sahne olmuştu.

4 kişilik bir grup, dışarıda bekleyen kamyonun yük asansörünü kullanarak binaya girdi. Hırsızlar, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi’ndeki bir pencereyi kırarak içeri sızdı.

Dünyanın konuştuğu Louvre soygununun yeni görüntüleri ortaya çıktı! İnşaat işçisi detayı 4

Kısa sürede 9 değerli eseri çalan grup, kaçarken 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugénie’ye ait tacı düşürmüştü. Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulundu. Hırsızlar daha sonra motosikletlerle izlerini kaybettirmişti.

Dünyanın konuştuğu Louvre soygununun yeni görüntüleri ortaya çıktı! İnşaat işçisi detayı 5

Paris Savcısı Laure Beccuau, çalınan mücevherlerin değerinin yaklaşık 88 milyon euro olduğunu belirtmişti. Beccuau, “Eğer mücevherler eritilirse bu değerin çok altında bir kazanç elde edecekler” diyerek hırsızların olası planına dikkat çekmişti.

Anahtar Kelimeler:
Paris Fransa soygun Louvre Müzesi
