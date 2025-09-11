HABER

Dünyanın konuştuğu olay: Beyaz Saray'ın yayınladığı Donald Trump videosu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! “Vücudu ve elleri...”

ABD’de bu kez gündem Donald Trump'ın videosu... Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk’ün suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Beyaz Saray’ın yayınladığı Donald Trump videosu tartışma yarattı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar ABD Başkanı Trump’ın neredeyse hareketsiz göründüğünü belirterek videonun yapay zekâ ile üretildiğini savundu. Kimileri bunun yalnızca montaj tekniği olduğunu öne sürerken, video milyonlarca kez izlendi.

Enes Çırtlık

Yapay zekâ teknolojilerinin hızla gelişmesi, gerçek ile sahte arasındaki çizgiyi giderek daha da bulanıklaştırıyor. Son örnek ise ABD siyasetinde büyük yankı uyandırdı. Cumhuriyetçi muhafazakâr aktivist Charlie Kirk’ün Utah’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Beyaz Saray’ın yayınladığı Donald Trump videosu tartışmalara neden oldu.

TRUMP'IN VİDEOSU YAPAY ZEKA İLE Mİ ÜRETİLDİ?

News18'de yer alan habere göre, Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün Utah'ta uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından Beyaz Saray tarafından yayınlanan Donald Trump videosunun yapay zekâ ile üretildiği iddia edildi.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, ABD Başkanı Trump'ın Oval Ofis’ten cinayeti kınadığı konuşmayı içeren videonun kırpılmış bölümlerini paylaştı.

"VÜCUDU VE ELLERİ NEREDEYSE HİÇ HAREKET ETMİYOR"

Bir X kullanıcısı, konuyla ilgili “Trump’ın vücudu ve elleri videonun tamamında neredeyse hiç hareket etmiyor.” yorumunda bulundu.

Bazı X kullanıcıları videonun gerçekten yapay zekâ ile üretildiğini savunurken, diğerleri bunun sadece kesik parçaları birleştirmek için kullanılan morph transition (geçiş efekti) adlı yaygın bir video düzenleme tekniğiyle değiştirilmiş gerçek bir konuşma olduğu yönünde görüşlerini bildirdi. Bazıları da videonun gerçek olabileceğini söyledi.

Bir başka X kullanıcısı ise konuyla ilgili yorumunda “Trump’ın videosu en azından kısmen yapay zekâ ile üretilmiş. Charlie Kirk suikastından beri onu gören oldu mu?" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray tarafından yayınlanan video, 4 milyonun üzerinde izlenme aldı.

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Adam gelmiş yolun sonuna daha nasıl elinin olmasını beklerdiniz.
elide oynuyor, vücududa. başka video mu seyrediyoruz?
