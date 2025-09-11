Dünyanın konuştuğu olay: Beyaz Saray'ın yayınladığı Donald Trump videosu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! “Vücudu ve elleri...”

Yapay zekâ teknolojilerinin hızla gelişmesi, gerçek ile sahte arasındaki çizgiyi giderek daha da bulanıklaştırıyor. Son örnek ise ABD siyasetinde büyük yankı uyandırdı. Cumhuriyetçi muhafazakâr aktivist Charlie Kirk’ün Utah’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Beyaz Saray’ın yayınladığı Donald Trump videosu tartışmalara neden oldu.

TRUMP'IN VİDEOSU YAPAY ZEKA İLE Mİ ÜRETİLDİ?

News18'de yer alan habere göre, Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün Utah'ta uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından Beyaz Saray tarafından yayınlanan Donald Trump videosunun yapay zekâ ile üretildiği iddia edildi.

President Trump shares a message on the assassination of Charlie Kirk.



“I ask all Americans to commit themselves to the American values for which Charlie Kirk lived & died. The values of free speech, citizenship, the rule of law & the patriotic devotion & love of God.” pic.twitter.com/3fBSgs4Zxa — The White House (@WhiteHouse) September 11, 2025

Sosyal medyada birçok kullanıcı, ABD Başkanı Trump'ın Oval Ofis’ten cinayeti kınadığı konuşmayı içeren videonun kırpılmış bölümlerini paylaştı.

"VÜCUDU VE ELLERİ NEREDEYSE HİÇ HAREKET ETMİYOR"

Bir X kullanıcısı, konuyla ilgili “Trump’ın vücudu ve elleri videonun tamamında neredeyse hiç hareket etmiyor.” yorumunda bulundu.

Bazı X kullanıcıları videonun gerçekten yapay zekâ ile üretildiğini savunurken, diğerleri bunun sadece kesik parçaları birleştirmek için kullanılan morph transition (geçiş efekti) adlı yaygın bir video düzenleme tekniğiyle değiştirilmiş gerçek bir konuşma olduğu yönünde görüşlerini bildirdi. Bazıları da videonun gerçek olabileceğini söyledi.

Bir başka X kullanıcısı ise konuyla ilgili yorumunda “Trump’ın videosu en azından kısmen yapay zekâ ile üretilmiş. Charlie Kirk suikastından beri onu gören oldu mu?" ifadelerini kullandı.

The Trump video was at least partially AI. Has anyone seen him since Charlie Kirk’s shooting? The suspect is still at large, how deep does this go? 👁️ pic.twitter.com/zCEZ5BBahc — Jake Chinatown (@JakedChinatown) September 11, 2025

Beyaz Saray tarafından yayınlanan video, 4 milyonun üzerinde izlenme aldı.