Dünyanın konuştuğu olay: Putin ile Xi arasında 'Ölümsüzlük' diyaloğu! "150 yıl yaşanabilecek..."

Çin, İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya karşı kazanılan zaferi görkemli bir törenle kutladı. Çin'in başkenti Pekin'de 3 Eylül Zafer Günü dolayısıyla askeri geçit töreni gerçekleştirildi. Savaşın sona ermesinin 80'inci yıldönümüne ithafen 80 pare top atışı ile başlayan törende, Rusya ile Kuzey Kore liderleri de görüştü.

PUTİN İLE KİM JONG UN GÖRÜŞTÜ

Çin, Rusya ile Kuzey Kore zirvesine ev sahipliği yaptı. Zafer Günü kutlamalarına katılmak üzere Çin'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile başkent Pekin’de görüştü.

DÜNYANIN KONUŞTUĞU DİYALOG: "150 YAŞINA KADAR YAŞANABİLİR"

Putin ve Xi, Kim ile birlikte geçit törenini izlemek üzere Tiananmen kürsüsüne doğru yürürken, Putin'in tercümanının Çince "Biyoteknoloji sürekli gelişiyor" dediği duyuldu.

Çevirmenin bir yerde "insan organları sürekli olarak nakledilebilir. Ne kadar uzun yaşarsanız, o kadar gençleşirsiniz ve hatta ölümsüzlüğe bile erişebilirsiniz" dediği öğrenildi.

Kameranın görüş açısında bulunmayan Çin lideri Xi'nin ise Çince, "Bazıları bu yüzyılda insanların 150 yaşına kadar yaşayabileceğini tahmin ediyor" diyerek yanıt verdiği duyuldu.

2 MİLYARDAN FAZLA KEZ İZLENDİ

Putin ile Xi arasındaki diyalog dünya çapında 2 milyardan fazla kez izlendi.

Kaynak: Reuters