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Dünyanın konuştuğu örgüt yöneticileri yakalandı: ABDO ve Ciniktaş'a operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uluslararası uyuşturucu madde ticareti ve kara para aklama ile mücadeleye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında üç ayrı suç örgütü lideri yakalandı. İsveç ve Norveç'den alınan adli yardımlaşma çerçevesinde düzenlenen operasyonda İsmail Aslan Çoban (ABDO) suç örgütü, Yavuz Kassap suç örgütü ve Ahmet Portakalcı (Cinkitaş) suç örgütüne operasyon düzenlendi.

Dünyanın konuştuğu örgüt yöneticileri yakalandı: ABDO ve Ciniktaş'a operasyon!

İstanbul'da üç ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında İsmail Aslan Çoban (ABDO) suç örgütü, Yavuz Kassap suç örgütü ve Ahmet Portakalcı (Cinkitaş) suç örgütü ile bağlantılı olan toplam 40 şüpheli belirlendi.

Şüphelilerden 3'ünün tutuklu bulunduğu, 14'ünün ise yurtdışında olduğu öğrenilirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Adana, Mersin, Muğla ve Antalya olmak üzere 5 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüt yöneticileri Çoban ve Kassap'ın da arasında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Dünyanın konuştuğu örgüt yöneticileri yakalandı: ABDO ve Ciniktaş a operasyon! 1

HARRİS'İN ÖLÜM EMRİNİ VERMİŞ

Yöneticiliğini İsmail Aslan Çoban'ın (ABDO) yaptığı suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda İsveç'te gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 1 ton 422 kilo uyuşturucu madde yakalanırken, şüpheli Çoban'ın 31 Ekim 2023'de Bosna-Hersek'teki Harris Lara Osterdahl'ın öldürülmesinden sorumlu olduğuna ilişkin tespitler yapıldığı belirtildi.

KAĞITHANE'DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Yöneticiliğini Yavuz Kassap'ın yaptığı suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün yapmış olduğu uyuşturucu madde ticaretine ilişkin Norveç'te gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 172 kilo uyuşturucu madde yakalaması yapıldı.

Yöneticiliğini 20 Ocak 2025'de Kağıthane'de silahlı saldırı sonucu öldürülen Ahmet Portakalcı'nın (Cinkitaş) yaptığı suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda ise uluslararası uyuşturucu madde ticareti suçlarına iştirak ettikleri belirlenen ve kırmızı bülten kararıyla uluslararası seviyede aranan 3 şüphelinin tespiti yapıldı.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU!

Soruşturma çerçevesinde şüphelilere ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, 51 adet taşınmaza, 20 adet araca ve 13 adet yaklaşık 1 buçuk milyar lira değerinde şirket ortaklık payına el konuldu.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsveç Norveç istanbul cumhuriyet başsavcılığı
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