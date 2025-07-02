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Dünyanın konuştuğu ses kaydı ortaya çıktı! Azerbaycan uçağı için ‘düşürün’ talimatı

Azerbaycan Havayolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının düşmesiyle ilgili flaş bir iddia ortaya çıktı. Bakü ile Moskova arasındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde gündeme bomba gibi düşen iddia Azerbaycan kamuoyunu sarstı. Azerbaycan ofisine yapılan baskın ve Rus gazetecilerin gözaltına alınmasıyla iyice gerilen ilişkiler sürerken, AZAL uçağının kasıtlı olarak düşürüldüğünü öne süren ses kayıtları açıklandı.

Dünyanın konuştuğu ses kaydı ortaya çıktı! Azerbaycan uçağı için ‘düşürün’ talimatı

Azerbaycanlı gazeteciler, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Havayolları'na (AZAL) ait yolcu uçağının, Rus hava sahasına yaklaşırken kasıtlı olarak düşürüldüğünü öne süren ses kayıtları yayımladı.

SIZDIRILAN SES VE VİDEO KAYITLARI İNCELENİYOR

Minval Politika'nın haberine göre, 1 Temmuz'da haber merkezlerine isimsiz olarak gönderilen bir pakette, Rus hava savunma subayına ait olduğu iddia edilen bir açıklama ile uçağın imhası için doğrudan emir verildiğini doğrulayan ses ve video dosyaları yer aldı.

Dünyanın konuştuğu ses kaydı ortaya çıktı! Azerbaycan uçağı için ‘düşürün’ talimatı 1

RUS SUBAYDAN İDDİA EDİLEN MESAJ

Subay Yüzbaşı Dmytro Paladichuk olarak tanımlanan kişinin mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Güncellenmiş koordinatları bildirdim: α = 338 derece, D = 7000 m, H = 490 m, V = 118 m/s, yön 230 derece. Bana telefonla hedefi imha etme emri verildi."

Subay ayrıca "Çok yoğun sis nedeniyle hedef optik olarak görülemiyordu, bunu komutanlığa bildirdim" ifadesini kullandı.

Kayıtta şu ifadeler yer alıyor:

"Alo." "Azimut 338, menzil 7.000, yükseklik 490, hız 118, 230 rotasında." "Evet, menzil zaten yedi." "Ateş!" "Ateş, diyorum." "Hareket var." "Atlandı." "Atlandı." "Tekrar." "Bir kez daha ateş." "Ateş var."

Dünyanın konuştuğu ses kaydı ortaya çıktı! Azerbaycan uçağı için ‘düşürün’ talimatı 2

İKİ FÜZE ATILDIĞI İDDİASI DOĞRU MU?

Haberde, mektupla birlikte gönderilen üç sesli mesajın, operasyon emrinin verildiğini, iki kez ateş edildiğini ve füze şarapnelinin uçağa isabet ettiğini belirttiği aktarıldı.

"Mektubun içeriğini doğrulayan üç sesli mesajın ses kayıtları oldukça emin bir şekilde gerçek olarak adlandırılabilir" ifadesine yer verildi.

Kazanın ardından Azerbaycan Havayolları Embraer 190 tipi uçağın mürettebatı için 29 Aralık 2024 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki II Onur Sokağı'nda cenaze töreni düzenlendi.

UKRAYNA'DAN AZERBAYCAN'A DESTEK MESAJI

Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile artan gerilim ortamında Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve bölgesel istikrarına destek verdiğini vurgulamıştı.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Azerbaycan Rusya yolcu uçaği ses kaydı
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