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Dünyanın konuştuğu ses kaydı! Trump basına kapalı toplantıda söyledi: 'Moskova'yı yerle bir ederim' Putin'in enteresan yanıt

Her açıklaması ve hareketiyle gündem olan ABD Başkanı Donald Trump'ın ortaya çıkan bir ses kaydı tüm dünyada ses getirdi. Geçen yıl seçim kampanyasına ait olduğu söylenen ve basına kapalı olan toplantıda Trump'ın Putin'e, "Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım" dediği öğrenildi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in verdiği yanıt ise dikkat çekti.

Dünyanın konuştuğu ses kaydı! Trump basına kapalı toplantıda söyledi: 'Moskova'yı yerle bir ederim' Putin'in enteresan yanıt

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl seçim kampanyasına bağışta bulunanlarla düzenlediği özel toplantılarda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'ya saldırmaktan caydırmak için Moskova'yı bombalamakla tehdit ettiğini söylediği ileri sürüldü.

Dünyanın konuştuğu ses kaydı! Trump basına kapalı toplantıda söyledi: Moskova yı yerle bir ederim Putin in enteresan yanıt 1

CNN, BASINA KAPALI TOPLANTIDAKİ KONUŞMALARA ULAŞTI

Amerikan basın kuruluşu CNN, Trump'ın 2024 seçim kampanyası kapsamında New York kenti ile Florida eyaletinde düzenlediği bağış toplama etkinliklerinde yaptığı basına kapalı konuşmalara ulaştı.

"MOSKOVA'YI YERLE BİR EDENE KADAR BOMBALARIM"

Ses kayıtlarında Trump'ın, "Putin'e, 'Eğer Ukrayna'ya girersen Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım. Başka çarem yok.' dedim. O da bana inanmadığını söyledi ama bence yüzde 10 kadar inanmıştı." ifadeleri yer aldı.

Dünyanın konuştuğu ses kaydı! Trump basına kapalı toplantıda söyledi: Moskova yı yerle bir ederim Putin in enteresan yanıt 2

"BENİ DELİ SANDI"

Benzer bir uyarıyı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e de Tayvan konusunda yaptığını anlatan Trump, "Ona 'Tayvan'a saldırırsan Pekin'i bombalarız.' dedim. Beni deli sandı. Ama sorun yaşamadık." diye konuştu.

"ÖĞRENCİLERİ ÜLKEDEN ATARDIM"

Trump, dönemin ABD Başkanı Joe Biden yerine kendisinin görevde olması halinde Ukrayna ve Gazze'deki çatışmaların yaşanmayacağını da savundu.

Dünyanın konuştuğu ses kaydı! Trump basına kapalı toplantıda söyledi: Moskova yı yerle bir ederim Putin in enteresan yanıt 3

Ses kayıtlarında Trump'ın, ABD'deki üniversitelerde Filistin'e destek amacıyla düzenlenen gösteriler hakkında da açıklamalarda bulunduğu duyuldu.

Göstericileri ülkeden sınır dışı etmenin protestoları durduracağını savunan Trump'ın ses kayıtlarında, "Protestolara katılan öğrencileri ülkeden atardım." ifadeleri yer aldı.

Dünyanın konuştuğu ses kaydı! Trump basına kapalı toplantıda söyledi: Moskova yı yerle bir ederim Putin in enteresan yanıt 4
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Donald Trump abd putin
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