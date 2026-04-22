Dünyanın merak ettiği açıklama geldi! Trump: İran ile görüşmeler Cuma günü başlayabilir

Cansu Çamcı

ABD Başkanı Trump'tan bir son dakika açıklaması daha geldi. Trump ikinci tur görüşmelerin Cuma günü tekrar başlayabileceğini belirterek “Müzakerelerde 72 saat içinde yeni bir adım olabilir” dedi.

"MÜMKÜN" YANITINI VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasındaki ikinci tur müzakerelerin cuma günü kadar erken bir tarihte başlayabileceğini belirtti. Trump, bu olası gelişmeye ilişkin sorulan soruya kısa bir mesajla "Mümkün!" yanıtını verdi.

İslamabad'daki kaynaklar, Tahran ile yürütülen arabuluculuk çalışmalarının olumlu seyrettiğini ve önümüzdeki 36 ila 72 saat içinde yeni barış görüşmelerinin yapılabileceği ihtimalinin güçlendiğini aktardı. Bu gelişme, Trump'ın İran'ın bölünmüş liderliğinin "birleşik bir öneri" sunabilmesi için mevcut ateşkesin uzatılacağını duyurmasının bir gün ardından geldi.

