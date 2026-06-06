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İzmir'de Havacılık Festivali coşkusu sürüyor: SOLOTÜRK nefes kesti

Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Hava Kuvvetlerinin 115'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de düzenlenen 'Gençlik ve Havacılık Festivali', teknoloji sergileri ve gökyüzündeki nefes kesen akrobasi gösterileriyle hız kesmeden devam etti.

İzmir'de Havacılık Festivali coşkusu sürüyor: SOLOTÜRK nefes kesti

Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde yer alan dev hava araçları sergilenirken, Türk savunma sanayisinde faaliyet gösteren şirketlerin imzasını taşıyan yerli ve milli teknolojik ürünler ile platformlar, öğrencilere ve ailelerine detaylı olarak tanıtıldı.

İzmir de Havacılık Festivali coşkusu sürüyor: SOLOTÜRK nefes kesti 1

SOLOTÜRK'TEN GÖKYÜZÜNE İMZA

Festivalin heyecan dozunu artıran anlar ise uçuş gösterileriyle yaşandı. Türk Yıldızları'nın eşsiz gösterisi ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakların envanter geçişinin ardından sahne alan yerli uçağımız Hürkuş, estetik manevralarıyla gururlandırdı.

İzmir de Havacılık Festivali coşkusu sürüyor: SOLOTÜRK nefes kesti 2

Etkinliğe damga vuran SOLOTÜRK ise gökyüzündeki sınırları zorlayan performansıyla izleyenleri adeta büyüledi. Vatandaşların nefeslerini tutarak büyük bir ilgiyle takip ettiği gösteri, alandan yükselen coşkulu alkışlarla sona erdi.

İzmir de Havacılık Festivali coşkusu sürüyor: SOLOTÜRK nefes kesti 3

"ALLAH TÜRK ORDUSUNU, TÜRK MİLLETİNİ KORUSUN"

Festivali izleyen vatandaşladan Mehmet Sağtürk, "Bu atmosferde Türk ordusunun ne kadar güçlü, ne kadar donanımlı olduğunu görmüş olduk bir kez daha. Allah Türk ordusunu Türk milletini korusun. Etkinlik gerçekten çok heyecanlı ve çok güzeldi" diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uçak Türk Yıldızları gösteri
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