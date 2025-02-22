Dünyanın takip ettiği ateşkeste ilk tur tamamlandı! Hamas bu sözlerle duyurdu: "İkinci aşama için hazırız"

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında esir değişiminin yedinci turunda hayattaki 6 İsrailli erkek esirden 2'sini Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti. Hamas'tan yapılan değerlendirmede ise "ikinci aşama için hazırız" mesajı verildi.

10 YILDIR GAZZE ŞERİDİ'NDEYMİŞ

Esir takasının yedinci turunda, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden Eliya Cohen, Omer Shem-Tov, Omer Wenkert, Tal Shoham, Avera Mengistu ve Hisham al-Sayed'in Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesi bekleniyordu.

Esirlerden Tal Shoham ve Avera Mengistu Gazze Şeridi'nin Refah kentinden Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Esirlerden Tal Shoham'ın İsrail'in yanı sıra Avusturya ve İtalya vatandaşlıklarının da bulunduğu, Etiyopya asıllı İsrailli Avera Mengistu'nun 10 yıldır Gazze Şeridi'nde tutulduğu bildirildi.

Omer Shem-Tov, Eliya Cohen, Omer Wenkert ve Hisham al-Sayed'in ise Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat'tan Kızılhaç'a teslim edilmesi için hazırlıklar sürüyor.

HAMAS: İKİNCİ AŞAMA İÇİN HAZIRIZ

Hamas, İsrail ile vardığı ateşkes anlaşmasının ilk turu kapsamındaki son esir takasında 2 rehineyi daha serbest bıraktı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Kapsamlı bir takas anlaşması yapmaya, kalıcı ateşkes ve İsrail’in Gazze’den tam çekileceği ikinci aşamaya geçmeye hazırız" ifadeleri kullanıldı.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki sağ 19 İsrailli esir serbest bırakılmış, ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kalmıştı. Bu hafta 4 İsrailli esirin ise cenazesi teslim edilmişti.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900 civarında Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Hamas: Kapsamlı bir takas anlaşması yapmaya, kalıcı ateşkes ve İsrail’in Gazze’den tam çekileceği ikinci aşamaya geçmeye hazırız.