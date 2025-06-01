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Dünyaya geleli daha aylar olmuştu! İstanbul'da korkunç olay: Mezarlıkta bebek cesedi bulundu

İstanbul'da bugün öğle saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Arnavutköy'deki bir mezarlıkta erkek bebek cesedi bulundu. Bebeğin 3-6 aylık olduğu değerlendiriliyor.

Dünyaya geleli daha aylar olmuştu! İstanbul'da korkunç olay: Mezarlıkta bebek cesedi bulundu

Olay, öğle saatlerinde Anadolu Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlıkta çalışan güvenlik görevlisi, kontrol için devriye attığı sırada bir mezarın üzerinde bebek cesedi buldu.

CESEDİ MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Görevlinin durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu cesedin 3-6 aylık erkek bebeğe ait olduğu öğrenildi. Savcılığın olay yeri incelemesini tamamlamasının ardından cenaze aracına konulan bebek cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Arnavutköy mezar bebek ceset
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