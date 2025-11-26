HABER

Dünyaya örnek olacak adım! Kadın cinayetine ömür boyu hapis

Kadın cinayetleri her geçen gün daha da ciddi bir boyut kazanırken İtalya'dan tüm dünyaya örnek olacak bir adım geldi. Başbakan Giorgia Meloni ve hükümetin gayretleriyle kadın cinayetlerinde ömür boyu hapis cezasını öngören yasa tasarısı kabul ederek yasalaştı.

İtalya'da sağ koalisyon hükümetinin hazırladığı, kadın cinayetlerinde ömür boyu hapis gibi ağır cezalar öngören yasa tasarısı, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisinde oybirliğiyle kabul edilerek yasalaştı.

AĞIR CEZALAR ÖNGÖRÜYOR

Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kamuoyuyla paylaştığı, kadın cinayetlerini ayrı bir suç olarak düzenleyen ve kadınlara yönelik şiddet eylemlerine ağır cezalar öngören yasa tasarısı, parlamentodaki onay sürecini, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde tamamladı.

Parlamentonun üst kanadı Senatoda temmuz ayında oylanıp kabul edilerek nihai onay için Temsilciler Meclisine gönderilen yasa tasarısı, iktidar ve muhalefetten 237 milletvekilinin verdiği "evet" oyuyla, oybirliğiyle kabul edilerek yasalaştı.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI ALACAKLAR

Bugünkü onayla yasalaşan düzenleme, İtalya Ceza Kanunu'na kadın cinayeti suçuyla ilgili yeni "577-bis" maddesini ekliyor. Söz konusu madde, bir kadının, sadece kadın olduğu için nefret veya ayrımcılık içeren eylemlerle ya da hak, özgürlük veya kişiliğini bastırma amacıyla öldürülmesi durumunda, failin ömür boyu hapisle cezalandırılmasını içeriyor.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Başbakan Meloni, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kadın cinayeti suçunu düzenleyen yasa tasarısının Parlamentoda onaylanmasından çok memnunum. Bu, kadınlara yönelik şiddetin barbarlığına karşı siyasetin birlik içinde verdiği önemli bir mesajdır. Önceden öngördüğümüz araçlara bir yenisini daha ekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkede bu yıl 1 Ocak ile 20 Ekim tarihleri arasında 85 kadın cinayeti işlendiği basına yansıdı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

