Dünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

ABD ve İran arasında varılan anlaşma kalıcı barış umutlarını artırırken, bölgede dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İran’ın Mehr Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı yakınlarında 3 patlama sesinin duyulduğunu bildirdi. Keşm Adası'nın güneyi ve Hürmüz Boğazı sınırlarında yaşanan patlamaların "boğazdaki deniz trafiğini kontrol etmek" amacıyla gerçekleştirilmiş olabileceği kaydedildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ve yerel kurumların henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadığı vurgulandı.