Dünyayı sarsan sözler Erdoğan'a soruldu: "Tehdit çok büyük" deyip rest çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Trump ve Netanyahu'ya rest! Erdoğan iki ismin ortaklığını ve dünyaya meydan okumalarını "Çok büyük bir tehdit" olarak değerlendirdi, "Gazze'yi kimse Filistinlilerin Gazzelilerin elinden alamaz" diyerek rest çekti.

"İYİ BİR GELİŞME OLARAK GÖRMÜYORUM"

Erdoğan yurt dışı ziyaretleri kapsamında temaslarını sürdürüyor. Bu arada Endonezya'da bir özel röportaj verdi. Röportajda Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun son zamanlarda ilerlettiği ortaklık hakkında konuşan Erdoğan şunları söyledi:

"Trump'ın Netanyahu denilen katille böyle bir anlaşma yapması ve meydan okumalarını dünya barışı için çok büyük bir tehdit olarak görüyorum. Trump'ın geçen dönemki davranışı ile şu andaki bu tür açıklamalarını dünyadaki birçok ülkeye yönelik meydan okumalarını doğru bulmuyorum. İyi bir gelişme olarak görmüyorum."

Erdoğan, demokratik bir rejim olmadığını belirttiği İsrail'in, elindeki silahlar ve bombalarla mazlum ülkeleri tehdit eder hale geldiğini vurguladı.

"GAZZE'Yİ KİMSE FİLİSTİNLİLERİN ELİNDEN ALAMAZ"

Gazze toprakları için konuşan Erdoğan "Gazze'yi kimse Filistinlilerin, Gazzelilerin elinden alamaz. Böyle bir şeye cüret etmek dünya barışı için farklı bir tehdittir. Böyle bir tehdide evet demek beni düşündürmektedir." dedi.

Erdoğan bu yanlışlardan dönülmesini temenni ettiğini ifade ederken "Yeni bir Nekbe yaşanmaması için biz de üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten, ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak 2025'e kadar Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılarda 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in altyapıyı, hastaneleri ve yerinden edilen Filistinlilerin barındığı okulları da hedef alan saldırılarında nüfusu 2,3 milyon olan Gazze'de yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi.

Bölgeye insani yardım girişinin uzun süre engellenmesi, hastanelerin hizmet dışı kalması, çadırların dahi İsrail ordusunca hedef alınmasına rağmen Gazze halkı göçe zorlanma planlarını reddediyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır