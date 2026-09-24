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"Dur" ihtarına uymadı, başka bir araca çarpınca yakalandı: 332 bin lira ceza yedi

Elazığ’da okul çevresinde denetim yapan ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayarak plakasız aracıyla kaçan şahıs, başka bir araca çarparak durdu.

"Dur" ihtarına uymadı, başka bir araca çarpınca yakalandı: 332 bin lira ceza yedi

Elazığ’da okul çevresinde denetim yapan ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayarak plakasız aracıyla kaçan şahıs, başka bir araca çarparak durdu. Sürücüye 5 maddeden toplamda 332 bin lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, okul önü ve çevresinde denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Üniversitesi Mahallesi’nde plakasız bir araç tespit etti. Polislerin ‘Dur’ ikazına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Sürücü ardından başka bir araca çarparak durdu. Sürücü ve araç içerisindeki diğer 2 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye; ehliyetsiz araç kullanmak, dur ikazına uymamak, ters istikametten gitme, emniyet kemeri, tescil plakası alınmadan karayoluna çıkmak maddelerinden toplam 332 bin lira ceza kesildi. Aracın ise Yediemin otoparkına çekildiği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Elazığ
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