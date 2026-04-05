Kapat
"Dur" ihtarına uymadı, polisleri darbetti! Alkollü sürücüye 646 bin lira ceza

Kırıkkale'de polisin "dur" ihtarına uyman alkollü sürücü, yakalandıktan sonra çıkan arbedede 3 polis memurunu yaraladı. Ehliyetine el konulan sürücüye toplam 646 bin lira idari para cezası uygulanırken, aracı ise 60 gün trafikten men edildi.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Orgeneral Arif Çetin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü O.K. (24), Etiler Kavşağı civarında alkollü araç kullandığı şüphesiyle polis ekiplerince durdurulmak istendi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, aracıyla olay yerinden kaçtı. Bir süre devam eden takibin ardından yakalanan sürücünün yapılan kontrolde 1.41 promil alkollü olduğu belirlendi.

646 BİN TL CEZA

Ekip aracına binmek istemeyen sürücü, polis ekiplerine mukavemet gösterdi. Tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf eden şahsın neden olduğu arbedede polis memurları H.İ., Ö.S. ve S.A. darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen takviye ekiplerin müdahalesiyle şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Trafik ekiplerince, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden sürücüye toplam 646 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine el konulan sürücünün otomobili ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

tutuklanması için polisi öldürmesimi gerek.trafik canavarı her türlü kanunsuzluğu yapmış serbest bırakmışsınız bide madalya taksaydınız
bisiklet kullanmaya baslamak lazim cezalar fena agir
Tutuklanmamak için yapılması gerekenler
