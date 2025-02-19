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  4. 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye peş peşe ceza kesildi! Kaçmaya çalışırken kaza yaptı babasını arayıp ağladı: "Baba kafam kanıyor, adamda bir şey yok"

'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye peş peşe ceza kesildi! Kaçmaya çalışırken kaza yaptı babasını arayıp ağladı: "Baba kafam kanıyor, adamda bir şey yok"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
19.02.2025 13:40
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Aksaray’da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybederek hafif ticari araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan bir yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü, ambulansta gözyaşları içinde babasını arayarak yardım istedi. Tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücüye, dur ihtarına uymamak, kırmızı ışık ihlali ve ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından toplamda 23 bin TL’nin üzerinde idari para cezası kesildi.

'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye peş peşe ceza kesildi! Kaçmaya çalışırken kaza yaptı babasını arayıp ağladı: "Baba kafam kanıyor, adamda bir şey yok"

Paşacık Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda, dün saat 21.30 sıralarında denetim yapan polis, M.E.K. yönetimindeki otomobile 'dur' ihtarında bulundu. M.E.K. polisin dur ihtarına uymayıp, otomobiliyle kaçmaya başladı. Polis ekipleri, içerisinde sürücüyle birlikte 3 kişinin bulunduğu otomobili takibe aldı. M.E.K. yönetimindeki otomobil, kaçış sırasında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu E.U. (26) yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

araba

"BABA KAFAM KANIYOR , ÇARPTIĞIM ADAMDA BİR ŞEY YOK"

Kazada M.E.K., yanında bulunan İ.Ç. (16) ve A.Ç. ile hafif ticari aracın sürücüsü E.U. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılardan İ.Ç., itfaiye ekibinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.

BABA-KAFAM-KANIYOR-CARPTIGIM-ADAMDA-BI_571940_169402

Yaralı 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan yaralılardan sürücü M.E.K., ambulansta olduğu sırada cep telefonuyla ağabeyini arayıp, telefonu babasına vermesini isteyerek gözyaşları içinde "Baba, kafam kanıyor. Hemen buraya gel. Çarptığım adamda bir şey yok" dedi.

BABA-KAFAM-KANIYOR-CARPTIGIM-ADAMDA-BI_571939_169402

BABASINA DA CEZA KESİLDİ

Yaralılardan M.E.K., A.Ç. ve E.U. tedavilerinin ardından taburcu olurken, İ.Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan M.E.K. hakkında adli işlem başlatılırken, ayrıca 'Dur ihtarına uymamak' ve 'Kırmızı ışıkta geçmek' suçlarından 2 bin 168'şer TL ile 'Ehliyetsiz araç kullanmak' suçundan 18 bin 678 TL idari para cezası uygulandı. Babasına da 'Ehliyetsiz araç kullandırmak' suçundan 18 bin 678 TL para cezası uygulandığı belirtildi.

(DHA)

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