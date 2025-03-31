HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan gencin babası aracını polislerin önüne kırıp engellemeye çalıştı

‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan gencin babası aracını polislerin önüne kırıp engellemeye çalıştı

31.03.2025 23:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de ‘dur’ ihtarına uymayarak uyuşturucu olduğu iddia edilen hapları atıp kaçmaya başlayan şahıslar ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Şüpheliler ve aracını polis otosunun önüne kırarak ekipleri durdurmaya çalışan bir şüphelinin babası gözaltına alınırken, sürücülere toplam 50 bin TL para cezası kesildi.

‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan gencin babası aracını polislerin önüne kırıp engellemeye çalıştı

Olay, Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Yenidoğan Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polisin şüphe üzerine durdurmak istediği O.B. (24) idaresindeki 26 AJV 180 plakalı otomobil, ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekiplerin peşine düştüğü sürücü, cadde ve sokaklarda tehlikeli manevralar yaparak izini kaybettirmeye çalıştı. Kilometrelerce durmayan araçtaki şahıslar, iddiaya göre camdan uyuşturucu olduğu öngörülen maddeleri dışarı attı. Yaşanan kovalamaca sırasında şüpheli araçtaki yolculardan birinin babası olan A.S. (50), 26 AFJ 171 plakalı aracını polis otosunun önüne kırarak polisi engellemeye çalıştı. Her iki araç da polis tarafından Emek Mahallesi Orhan Seyfi Orhon Sokak üzerinde durduruldu. Panik yaptıkları için kaçtıklarını söyleyen şüpheliler, araçta uyuşturucu madde bulunmadığını iddia etti. Ekiplerce kaçarken şahısların etrafa attığı haplardan bazıları ise bulunarak muhafaza altına alındı. Her iki araç sürücüsüne de farklı maddelerden toplam 50 bin TL para cezası kesildi. Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Meteoroloji uyardı! O 7 ilde toz kabusu: Çamur mu yağacak? Meteoroloji uyardı! O 7 ilde toz kabusu: Çamur mu yağacak?
Siirt’te terlik fabrikasında yangınSiirt’te terlik fabrikasında yangın
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Volkan Konak'ın vefatı sonrasında çirkin paylaşımlar yapılmıştı! Ailesi harekete geçti

Volkan Konak'ın vefatı sonrasında çirkin paylaşımlar yapılmıştı! Ailesi harekete geçti

'Vatan haini' mesajı pahalıya patladı! Şirket sahibi olunca imajını değiştirdi

'Vatan haini' mesajı pahalıya patladı! Şirket sahibi olunca imajını değiştirdi

Ekrem İmamoğlu paylaşımı gündem oldu! Sosyal medyada yorum yağdı: "Tüm oyunu bozdunuz"

Ekrem İmamoğlu paylaşımı gündem oldu! Sosyal medyada yorum yağdı: "Tüm oyunu bozdunuz"

Volkan Konak için skandal paylaşım!

Volkan Konak için skandal paylaşım!

Kan donduran olay! Mesajlarını göstermedi, eşi bıçakladı

Kan donduran olay! Mesajlarını göstermedi, eşi bıçakladı

Kahreden olay! 7 yıl önce hayatını kaybeden oğluyla aynı kaderi paylaştı

Kahreden olay! 7 yıl önce hayatını kaybeden oğluyla aynı kaderi paylaştı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

Dışarıda yemek masrafına son! İşte, okulda vazgeçilmeziniz olacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.