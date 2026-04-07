HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Duruşmada gerginlik! Savcı, İmamoğlu'na sert çıktı: "Haddini aşarsanız haddinizi bildiririz"

İBB davasında Ekrem İmamoğlu ile savcı arasında 'had bildirme' gerilimi yaşandı. İmamoğlu'na dünkü duruşmadaki ifadelerini soran savcı, "Haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz" dedi. Bu sözler üzerine İmamoğlu'nun avukatı devreye girdi.

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davasında aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 92 tutuklu 414 sanık duruşmanın beşinci haftasında hakim karşısına çıktı. Saat 10.45 sıralarında başlayan 17’nci duruşmada sanıkların savunmasının alınmasına devam ediliyor.

DURUŞMALARDA BEŞİNCİ HAFTA

İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 20 kişinin savunması alındı. Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam edilecek.

İMAMOĞLU İLE SAVCI ARASINDA GERGİNLİK

Bugünkü duruşma saat 10.45 sıralarında, duruşma savcısının Ekrem İmamoğlu’na yönelttiği soruyla başladı. Savcı, İmamoğlu’na hitaben “Dün duruşmada 'İddia makamı bir suç örgütüdür' demişsiniz, doğru mu? İddia makamı olarak bu cümleleri kabul etmiyoruz. Haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun avukatı Tora Pekin ise savcının sözlerine tepki göstererek, “Böyle bir şey diyemez, sayın Mahkeme Başkanı” dedi. Bunun üzerine savcı, “Müvekkiliniz beyanlarına dikkat etsin. Yargılamayı gölgelemek adına bu beyanlardan vazgeçin” şeklinde konuştu.

SAAT 22.00’YE KADAR DEVAM EDECEK

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’de bulunan Marmara Açık Cezaevi Yerleşkesi'ndeki binada görülen 16. celsede, sanıkların savunmalarına devam edilecek. Mahkeme başkanı duruşmaların saat 22.00’ye kadar devam edebileceğini belirtti.

SUÇLAMALAR VE İSTENEN CEZALAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen ‘Yolsuzluk’ soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

18 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Geçtiğimiz celsede mahkeme heyeti, sanıklardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli’nin tahliye edilmesine karar verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İNAN GÜNEY’İN DOSYASI BİRLEŞTİRİLDİ

Diğer yandan halen tutuklu bulunan, görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 3'ü tutuklu 7 sanık hakkında hazırlanan iddianame, İBB 'Yolsuzluk' davasının dosyasıyla birleştirildi. Güney, iddianamenin İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından İBB dosyasında sanık olarak yer aldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Savcı dava ibb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.