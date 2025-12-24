HABER

Düşen uçak neden Konya, Adana değil de Ankara'ya döndü? Tartışma yaratan iddiaya yanıt

Ufuk Dağ

Dün Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan ve içinde Libya Genelkurmay Başkanı ile yanındaki heyeti taşıyan jet bir süre sonra radardan kaybolarak düştü. Enkazı bulunan jetle ilgili, "Düşen uçak Konya veya Adana'ya daha yakındı. Neden Ankara'ya döndü" iddiaları ortaya atılmıştı. Tartışma yaratan soru yanıt buldu.

Dün akşam meydana gelen uçak kazasında Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebat hayatını kaybetti. Ankara'dan kalkan jet dünyanın gündemine otururken incelemelerin hassas bir şekilde yürütüldüğü belirtildi.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova uçak kazası sonrası merak edilen detayları açıkladı. Canova, "Konya veya Adana daha yakındı, neden Ankara'ya döndü?" sorusunu da yanıtladı.

Canova'nın açıklamaları şu şekilde;

KİMLİK TESPİTİ YAPILACAK

Cenazeler toparlanıyor biraz vakit alacak, enkaz 3 kilometrelik bir alana yayılmış vaziyette. Sonra Adli Tıp'a götürülecek kimlik tespiti için. Libya'dan hayatını kaybedenlerin aile üyeleri de DNA incelemesi için geldi. Ayrıca Libya İçişleri ve Savunma Bakanlığı heyeti Ankara'da. Onlara enkaz alanında İçişleri Bakanı başta olmak üzere Genelkurmay Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı ve Jandarma kriminal yetkilileri de eşlik ediyor.

HER DETAY İNCELENECEK

Dün akşam Adalet Bakanlığı tarafından hemen soruşturma başlatıldı. 4 savcı atandı. Biri Esenboğa Havalimanı'nda inceleme yapıyor. Uçak aprondayken bakımını yapanlar, uçağa yemek yükleyenler ve de kule ile uçak arası diyaloglara kadar her şeye bakılacak.

İNCELEME NASIL YAPILACAK?

Enkaz ve kara kutu incelemesi ise Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı'nca yapılacak. Bir ön rapor hazırlanacak. Sonrasında ise edindiğim bilgilere göre karakutu ve ses kaydı tarafsız bir ülkeye gönderilecek ve incelenecek. Bu tarafsız ülke meselesini de açalım. Havacılık kurallarına göre bir uçak düştüğü zaman uçağın menşei yani hangi ülkeye ait olduğu, hangi ülkeden geldiği ve hangi ülkede düştüğüne bakılarak bu üç ülke dışında bir yerde incelenmesi öngörülüyor. Burada Falcon tipi jet Malta menşeili yani Fransa. Libya'dan geldi, oraya dönüyordu ve Türkiye'de düştü. Yani bu üç ülke dışında da inceleme yapılacak ama dediğim gibi ilk aşamada Ulaştırma Bakanlığı'nda bir ön inceleme ve rapor hazırlanacak.

PATLAMANIN SEBEBİ YAKIT

Ankara'da 'Yüzde 1 bile olsa bütün ihtimaller araştırılacak, bakılacak' deniyor. Ancak şu an için teknik arıza kaynaklı bir kaza olasılığının daha kuvvetli göründüğü ifade ediliyor. Bu da kule görevlisinin ifadelerinden yola çıkılarak vurgulanıyor. Görevliye elektrik arızası yaşandığı ve acil iniş talebinde bulunulduğu net. Uçak yakıt dolu olduğundan dolayı da düşerken büyük bir patlama oluyor ve parçalara ayrılıyor.

NEDEN ANKARA'YA DÖNDÜ?

Uçağın rotasına bakarak 'Konya veya Adana daha yakındı, neden Ankara'ya döndü?' sorgulaması yapanlar oluyor. Yetkililer diyor ki 'Bu doğru değil. Kulu üzerine gelmeden, elektrik arızası kaynaklı acil durum bildirmiş ve acil iniş talep etmiş. Ankara o noktada daha yakın olduğu için uçak hava kontrol merkezi tarafından tekrar Esenboğa'ya yönlendirildiği bildiriliyor. Acil iniş için alçalmaya başladığı an radar ekranından kayboluyor ve bir daha irtibat kurulamıyor.

