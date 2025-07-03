Düşen uçaktan acı haber! Vali duyurdu: Pilot öldü, yanındaki kişi yaşıyor

Eskişehir Sivrihisar'dan havalanıp Rize'ye giderken düşen jet uçağının enkazı Rize-Bayburt sınırında JAK timi tarafından bulundu. Rize Valisi Baydaş enkazı bulunan jet uçağı ile ilgili açıklama yaptı. Acı haberi veren Vali, pilotun hayatını kaybettiğini yanındaki kadın yolcunun sağ olduğunu belirtti.

Eskişehir’den, havalanan M20J tipi tek motorlu uçak, Erzurum- Bayburt- Rize sınırında kaza kırıma uğradı. Uçakta bulunan pilot Mehmet Demirci ve Hicran Kaya’ya saatlerce ulaşılmaya çalışıldı. Düşen uçağın enkazına sabah saatlerinde ulaşılabildi. Pilotta acı haber gelirken yanındaki yolcunun hayatta olduğu belirtildi. Pilot Demirci'nin dünya turuna çıkmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunduğu ortaya çıktı.

ÇEVRE İLLER DE DESTEK VERDİ

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinden havalanan pilot Mehmet Demirci’nin idaresindeki M20J tipi tek motorlu uçak, Erzurum- Trabzon- Bayburt sınırında kaza kırıma uğradı. Pilot Demirci’nin, Sivrihisar’dan Rize’ye götürmek üzere uçağına aldığı yolcu Hicran Kaya’nın acil çağrısı sonrası ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmalarına bir askeri helikopter katılırken, çevre illerdeki AFAD ekipleri de destek verdi.

‘YARDIM EDİN ÖLÜYORUZ’

Acil çağrıda bulunduktan sonra DHA muhabirinin telefonla ulaştığı yolcu Hicran Kaya, “Uçağımız dağa çarptı. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Yardım edin ölüyoruz” diyerek, hayati risklerinin bulunduğunu ifade etti.

‘PİLOT TEK BAŞINA DÜNYA TURUNA ÇIKTI’

Öte yandan Pilot Mehmet Demirci’nin 2008 yılından itibaren aktif uçuş yaptığı öğrenildi. Tek başına dünya turu yapmak için tek motorlu uçakla yola çıkan Demirci’nin Rize’de yolcusu Hicran Kaya’yı bırakıp, seferine devam etmeyi planladığı ifade edildi. Pilot Demirci, dünya turuna çıkmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.

Sabah saatlerinde düşen uçağın enkazına ulaşıldı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş pilotun hayatını kaybettiğini yanındaki kadın yolcunun ise hayatta olduğunu belirtti.

ENKAZA 06.24'TE ULAŞILDI

Rize, Bayburt ve Erzurum sınırında düştüğü bildirilen özel jet uçağına yönelik arama-kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü Çifteköprü Köyü’ndeki kriz masasında arama çalışmalarını takip eden Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, uçağın enkazına 06.24 itibarıyla ulaşıldığını dile getirdi. İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör JAK timi ile irtibata geçerek görüntülü konuştu. Rize Valisi’nin de beraberinde olduğu konuşmada tim komutanı uçak enkazını albay ve Rize Valisi’ne göstererek son durum hakkında bilgi verdi. Alınan bilginin ardından kameraların karşısına geçen Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, uçakta yolcu olarak bulunan ve 112’yi arayarak ihbarda bulunan kadının sağlık durumunun iyi olduğunu, pilotun ise ilk belirlemelere göre hayatını kaybettiğini dile getirdi.

DAĞIN ZİRVESİNDE ULAŞTILAR

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş açıklamasında, "Dün akşam saatlerinde 18.00 sularında 112 ihbar hattına gelen ihbarla Eskişehir Sivrihisar'dan kalkıp Rize-Artvin Havalimanı'na inmek üzere yolculuk yapan bir sivil uçağı arama faaliyeti sürdürüyoruz. Saat 06.24 itibarıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibimiz ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekibimiz uçağa ulaşmış durumdalar. Zirve hattında yani Kaçkar Dağları'nın zirvesinde bir yerde ulaştılar" ifadelerini kullandı.

YARALININ DURUMU İYİ

Kadın yolcunun sağlık durumunun kötü olmadığını ancak pilotun ilk belirlemelere göre hayatını kaybettiğini kaydeden Rize Valisi Baydaş, "Buradan gece o ekiplerimizi saat 00.00 civarlarında yola çıkarmıştık. 03.00 civarı arazideler. Hatta biz de ekiplerimizle arazide irtibatı kaybetme durumuna gelmiştik. Çok yoğun bir yağış var. Hatta zirve hattında kar yağışı vardı bu gece. Arkadaşlarımız 06.24 itibariyle ekibe ulaştılar, uçağa ulaştılar. Enkazın olduğu bölgedeler. Çağrı yapıp 112 hattına çağrıda bulunan, uçakta bulunan bayan yolcu sağ, arkadaşlarımız güvenliğini alıyorlar. Biz de komutanımızla görüntülü görüşürken hanımefendiyi görmüş olduk. Sağlığı yerinde görünüyor. Onunla ilgili tedbirleri aldılar. Pilotun hayati durumunu kontrol ettiler. Şu an için arkadaşlarımızın verdiği bilgi maalesef pilotun hayatını kaybettiği yönünde. Şimdi arkadaşlarımız hem yaralı yolcuyu hem de bütün oradaki ekibi ulaşılabilir bir noktaya getirmek üzere çalışacaklar. Sisli bir hava, helikopterin inebilme imkanı çok görünmüyor. Helikopterle alınabilecek noktaya kadar arkadaşlarımız taşımaya çalışacaklar" dedi.

Vali Baydaş açıklamasının devamında, "Ben tekrar geçmiş olsun diyorum. Bütün Erzurum, Bayburt ve Rize ekipleri olayın duyulduğu ilk andan itibaren sahadalar. Biz de buradayız. İnşallah gelişmelerden ayrıca bilgi vereceğiz. Ben JAK ekibini ve İDAK ekibini de tebrik ediyorum. Arkadaşlarımız bütün olumsuz hava koşullarına rağmen yürüyerek, saatlerce yürüyerek oraya ulaşmaya çalıştılar" şeklinde konuştu.