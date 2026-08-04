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Usulsüz vatandaşlık soruşturması! Suç örgütüne operasyon: Otel, gayrimenkul ve şirketlere el kondu

Adalet bakanı Akın Gürlek, düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek muvazaalı satış işlemleri üzerinden Türk vatandaşlığı kazandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini söyledi. Operasyon kapsamında; 7 şirkete el konularak kayyum atandı, 1.045 gayrimenkule, Bodrum’daki bir otele, 15 motorlu araca, bir yata ve 10 banka hesabına el konuldu. İşte tüm detaylar...

Usulsüz vatandaşlık soruşturması! Suç örgütüne operasyon: Otel, gayrimenkul ve şirketlere el kondu
Melih Kadir Yılmaz

Usulsüz vatandaşlık soruşturması kapsamında bu sabah düğmeye basıldı. Düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek muvazaalı satış işlemleri üzerinden Türk vatandaşlığı kazandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik bu sabah operasyon gerçekleştirildi.

2.5 MİLYAR LİRALIK VURGUN! 78 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonun detayları ile bilgilendirmede bulundu. Bakan Gürlek, ülkemize girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın giriş sağlamadığını tespit ettiklerini belirtti. 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 78'i yakalandı.

Usulsüz vatandaşlık soruşturması! Suç örgütüne operasyon: Otel, gayrimenkul ve şirketlere el kondu 1

OTEL, GAYRİMENKUL, ŞİRKET, YAT! HEPSİNE EL KONDU

Öte yandan operasyon kapsamında 7 şirkete el konularak kayyum atandı; 1.045 gayrimenkule, Bodrum’daki bir otele, 15 motorlu araca, bir yata ve 10 banka hesabına el konuldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü iş birliği; Başsavcılıklarımız ile kahraman Polis Teşkilatımızın güçlü koordinasyonuyla suç örgütlerine ve sahtecilik faaliyetlerine karşı mücadelemizi tavizsiz sürdürüyoruz.

Usulsüz vatandaşlık soruşturması! Suç örgütüne operasyon: Otel, gayrimenkul ve şirketlere el kondu 2

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosumuzun koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında; düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek muvazaalı satış işlemleri üzerinden Türk vatandaşlığı kazandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik bu sabah operasyon başlatılmıştır.

"ÜLKEMİZE GİRMESİ GEREKEN 2,5 MİLYAR LİRA GİRİŞ SAĞLAMADI"

Soruşturma kapsamında, ülkemize girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın girişinin sağlanmadığı, bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu, Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden menfaat temin edildiği ve 687 kişinin bu yöntemle vatandaşlık kazandığı tespit edilmiştir.

90 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda İstanbul merkezli 16 ilde 72 şüpheli yakalanmıştır. 7 şirkete el konularak kayyum atanmış; 1.045 gayrimenkule, Bodrum’daki bir otele, 15 motorlu araca, bir yata ve 10 banka hesabına el konulmuştur. Bu yöntemle vatandaşlık kazandığı anlaşılan kişilerin Türk vatandaşlıklarının iptaline yönelik olarak da çalışmalar başlatılmıştır.

Bu vesileyle bu önemli soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, sahadaki operasyonu başarıyla icra eden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve süreçte görev alan tüm kamu görevlilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Devletimizi zarara uğratan, vatandaşlık hukukunu istismar eden ve haksız kazanç sağlayan yapılara karşı hukukun bütün imkânları kararlılıkla kullanılacaktır"

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Akın Gürlek
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