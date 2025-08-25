HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Düşük internet hızı nasıl yükseltilir? Düşük internet hızını artırmanın 5 etkili yolu

İnternet teknolojisi her geçen gün gelişiyor. Hayat konforumuzun gelişmesi için sürekli olarak yenilenen uygulamalar da hayatımızın önemli bir parçası haline gelmiş durumda. Bu doğrultuda temel amaçlardan birisi de en kaliteli içeriklerin ulaştırılmasını sağlamak. Ancak yüksek kalite daha fazla veri tüketimi anlamına geliyor.

Düşük internet hızı nasıl yükseltilir? Düşük internet hızını artırmanın 5 etkili yolu
Doğukan Bayrak

İnternet, günümüze kadarki yolculuğunda artık bir lüksten ziyade gereklilik haline geldi. Öyle ki resmiyette devlet kurumlarında dahi internet üzerinden işlemler yapılıyor. Yani çevrimiçi kalabilmek, erişilebilirlik ve entegrasyon için internet oldukça önemli. Tabii öte yandan sosyal olarak iletişimin sürdürülebilirliği, iş ve eğitim alanlarında bağlantının korunması ve kültürel gelişme için içeriklerin sunulması gibi sayısız fonksiyon da konforu arttıran yönlerinden.

İnternet sağlayıcılarının altyapısal çalışmaları sürekli olarak artan ihtiyacın ve arzulanan konforun geliştirilmesi üzerine odaklanıyor. Lakin günümüzde halen bazı internet sorunları yaşanabiliyor. İnternet hızının düşük olması da kullanıcıların en çok karşılaştığı ve şikayetçi olduğu sorunların başında geliyor.

Düşük internet hızı nasıl yükseltilir? Düşük internet hızını artırmanın 5 etkili yolu

1. Modeminizi kontrol edin ve sinyal koşullarını iyileştirin

Modem/yönlendiriciyi yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz. Modemler çok sayıda verinin işlendiği aygıtlardır. IP adresiniz üzerinden bağlantı hataları alıyor olabilirsiniz. Modemi yeniden başlatmak İP adresini yenileyecektir.

Ayrıca modem sinyalleri mesafe sınırına sahip radyo dalgaları olarak işlem görür. Modeminizi cihazınızla mümkünse aynı odaya koyun ve cihaza olan mesafenizi kısaltın. Modemle aranızda kapı ve duvar gibi materyaller varsa sinyal arttırıcı harici aygıtlarla modem sinyal kalitenizi güçlendirebilirsiniz.

2. Bağlı cihaz sayısını azaltın

Modeminize eklediğiniz her cihazda internet paylaşımınız bölünecektir. Cihazlardan kullandığınız internet tüketimine bağlı olarak asimetrik bir paylaşım olabilir. Kullanılmayan cihazlar da arka planda veri işlemeye devam edebileceği için internet hızının bölünmesine sebep olur. Modemlerin taahhüt ettiği internet hızı tek bir cihaza verilebilecek maksimum değer üzerinden hesaplanır.

3. Kablolu bağlantı (Ethernet) kullanın

Bilgisayar, oyun konsolları ve akıllı TV'ler gibi bağlanabilir cihazda kablolu bağlantı kullanmak daha iyi bir seçenektir. Kablosuz bağlantı çeşitli sebeplerle parazit yapabilir ve sinyal kaybına uğrayabilir. Ayrıca satın alacağınız Ethernet kablosunun cihazlarınıza özel modelleri de üretilebilmektedir. Satın alım yapmadan önce bu seçeneği de kontrol edebilirsiniz.

4. Yazılım ve donanım güncellemelerini kontrol edin

Modemler de yazılım güncellemesi almaktadır. Bu yüzden modeminizin en güncel sürümde olmasına özen göstermelisiniz. Ayrıca cihazınızda da son yazılım sürümüne sahip olduğunuzdan emin olun. Bazı teknolojik yeniliklerde internet sağlayıcınız üst bir aygıta geçmiş olabilir. Bu durumda modeminizi yenilemeniz maksimum performans almanızı sağlar.

5. İnternet servis sağlayıcınızla (ISS) iletişime geçin

Donanımsal olmayan düşük internet hızı sorunlarının önemli bölümü altyapısal sorunlardır. Yukarıda sıralanan 5 yöntemle de çözüme ulaşamadıysanız son olarak internet servis sağlayıcınızla iletişime geçip altyapı bilgilerinizi sorgulamalısınız. Eğer bölgeyle ilgili altyapısal bir sorun yoksa komşularınıza da danışarak binanızla ilgili bir soruşturma talep edebilirsiniz. Binanızdaki internet portları bir nedenden dolayı zarar görmüş ya da işlev kaybı yaşıyor olabilir. İnternet sağlayıcılarının teknik kusurlarda işlem yapmaları legal olarak zorunludur. Bu konuda teknik destek talep edebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sonbahar hüznü kapıda...Sonbahar hüznü kapıda...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Zafer Haftası" mesajı: "Hedefimiz daha güçlü, daha müreffeh, daha adil bir Türkiye"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Zafer Haftası" mesajı: "Hedefimiz daha güçlü, daha müreffeh, daha adil bir Türkiye"

Anahtar Kelimeler:
internet hız internet neden yavaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Kural değişti, tarih belli oldu

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Kural değişti, tarih belli oldu

Cevapları salladı, sınav sonucu herkesi şaşırttı

Cevapları salladı, sınav sonucu herkesi şaşırttı

Taksim'de yemek yiyen turistler otel odasında can verdi! İki kardeşin sır ölümü sonrası çok sayıda gözaltı

Taksim'de yemek yiyen turistler otel odasında can verdi! İki kardeşin sır ölümü sonrası çok sayıda gözaltı

Babasına verdiği sözü tuttu! Kazandığı bölüm belli oldu

Babasına verdiği sözü tuttu! Kazandığı bölüm belli oldu

Tekirdağ'da güpegündüz uygunsuz görüntülere tepki!

Tekirdağ'da güpegündüz uygunsuz görüntülere tepki!

Pendik'te kadına şiddet! Saçlarından tutup acımasızca darp etti: O anlar kamerada!

Pendik'te kadına şiddet! Saçlarından tutup acımasızca darp etti: O anlar kamerada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.