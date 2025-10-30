HABER

Düşük kaliteli videolara son: YouTube'da 'Super Resolution' dönemi!

YouTube, düşük kaliteli videoları yapay zekâ ile iyileştirecek “Super Resolution” özelliğini duyurdu. Yeni özellik, 1080p altındaki videoları otomatik olarak daha yüksek çözünürlüklere yükselterek izleme deneyimini geliştirecek. İçerik üreticileri isterlerse bu özelliği devre dışı bırakabilecek.

Enes Çırtlık

YouTube, video kalitesini yapay zekâ ile dönüştürmeye hazırlanıyor. Video kalitesi düşük içeriklerin izlenebilirliğini artırmak isteyen YouTube, yapay zekâyı bu kez görüntü çözünürlüğü için devreye alıyor. İşte detaylar...

DÜŞÜK KALİTELİ VİDEOLARIN KALİTESİ YÜKSELECEK

YouTube, yakında devreye alınacak yeni “Super Resolution" (Süper Çözünürlük) özelliğiyle düşük kaliteli videoları yapay zekâ kullanarak yükseltmeye başlayacağını duyurdu.

Yayımlanan bir blog yazısında YouTube, platforma gelecek bazı yeni özellikleri tanıttı. Bunlar arasında en dikkat çekici olanı, düşük kaliteli YouTube videolarının yapay zekâ ile yükseltilmesi; bu yükseltme “Super Resolution" (Süper Çözünürlük) olarak adlandırılıyor.

Düşük kaliteli videolara son: YouTube da Super Resolution dönemi! 1

9to5Google'da yer alan habere göre, bir video 1080p’nin altındaysa, YouTube bu videonun daha yüksek çözünürlüklü versiyonlarını otomatik olarak oluşturacak. YouTube’un açıklamasına göre, hedef çözünürlüklerin 4K’ya kadar desteklenmesi. Düşük kaliteli videolar yükseltildiğinde, bu sürümler “Super Resolution" (Süper Çözünürlük) olarak etiketlenecek.

YouTube, bu işlemin otomatik olarak gerçekleştiğini, ancak içerik üreticilerinin dilerlerse bu özelliği devre dışı bırakabileceklerini ve izleyicilerin de videoyu orijinal çözünürlüğüne geri döndürebileceklerini belirtti.

