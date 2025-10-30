Düşük kaliteli videolara son: YouTube'da 'Super Resolution' dönemi!

YouTube, video kalitesini yapay zekâ ile dönüştürmeye hazırlanıyor. Video kalitesi düşük içeriklerin izlenebilirliğini artırmak isteyen YouTube, yapay zekâyı bu kez görüntü çözünürlüğü için devreye alıyor. İşte detaylar...

DÜŞÜK KALİTELİ VİDEOLARIN KALİTESİ YÜKSELECEK

YouTube, yakında devreye alınacak yeni “Super Resolution" (Süper Çözünürlük) özelliğiyle düşük kaliteli videoları yapay zekâ kullanarak yükseltmeye başlayacağını duyurdu.

Yayımlanan bir blog yazısında YouTube, platforma gelecek bazı yeni özellikleri tanıttı. Bunlar arasında en dikkat çekici olanı, düşük kaliteli YouTube videolarının yapay zekâ ile yükseltilmesi; bu yükseltme “Super Resolution" (Süper Çözünürlük) olarak adlandırılıyor.

9to5Google'da yer alan habere göre, bir video 1080p’nin altındaysa, YouTube bu videonun daha yüksek çözünürlüklü versiyonlarını otomatik olarak oluşturacak. YouTube’un açıklamasına göre, hedef çözünürlüklerin 4K’ya kadar desteklenmesi. Düşük kaliteli videolar yükseltildiğinde, bu sürümler “Super Resolution" (Süper Çözünürlük) olarak etiketlenecek.

YouTube, bu işlemin otomatik olarak gerçekleştiğini, ancak içerik üreticilerinin dilerlerse bu özelliği devre dışı bırakabileceklerini ve izleyicilerin de videoyu orijinal çözünürlüğüne geri döndürebileceklerini belirtti.