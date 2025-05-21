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Duvara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Elazığ’da duvara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Ali Aykaç (64), hayatını kaybetti.

Duvara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Kaza, öğle saatlerinde Yeni Mahalle Kanalüstü Sokak’ta meydana geldi. Ali Aykaç’ın kontrolünü yitirdiği 23 ADN 344 plakalı hafif ticari araç, duvara çarptı. Kazada Aykaç yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ali Aykaç doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Aykaç’ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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