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  4. Duvarı delip 650 bin TL vurgun yaptı! O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı...

Duvarı delip 650 bin TL vurgun yaptı! O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.04.2025 16:40
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Yüzünü gizleyip balyozla duvarı deldi. Ahmet Ü., açtığı delikten enstrüman dükkanına girerek, 650 bin lira değerindeki 82 ses ve görüntü sistemi cihazı ile dizüstü bilgisayarı çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüpheli tutuklandı.

Duvarı delip 650 bin TL vurgun yaptı! O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı...

Olay, 3 Mart'ta saat 05.00 sıralarında Adana'nın Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki Ömer D.'nin müzik enstrümanı satışı yapılan dükkanında meydana geldi. Yüzünü kapüşon ve atkıyla gizleyen Ahmet Ü., duvarını balyozla kırdığı iş yerine girdi. Bir süre içeride keşif yapan şüpheli, piyasa değeri 650 bin lira olan dizüstü bilgisayar, 82 ses ve görüntü sistemi cihazını çalıp, çuvala doldurdu. Duvarda açtığı delikten geçen Ahmet Ü., sokakta kendisini bekleyen suç ortağının motosikletine binip, olay yerinden ayrıldı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

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DAHA ÖNCE DE HİNT HOROZU ÇALMIŞ

İş yerini açmak için geldiğinde hırsızlığı fark eden Ömer D.'nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Şüphelinin 7 Şubat'ta da Havutlu Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 5 Hint horozu çaldığı belirlendi. Ekipler, Ahmet Ü.'yü evine yapılan baskında yakaladı. Aramada Ahmet Ü.'nün çaldığı malzemelerin bir kısmı ele geçirildi. Ayrıca Ahmet Ü.'nün 5 ayrı 'Hırsızlık' suçundan arandığı belirtildi.

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TUTUKLANDI, SUÇ ORTAĞI ARANIYOR

Emniyete götürülen Ahmet Ü., sorgusunda, "O sokaktan hiç geçmedim. Hırsızlığı kim yaptı, bilmiyorum. Evdeki malzemeleri bir arkadaşım, emaneten bıraktı" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Ü., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheli polis ekipleri tarafından aranıyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana balyoz duvar
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