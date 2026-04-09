Duyarlı şoför o anları anlattı: "Hemen hastaneye yöneldim"

Siirt’te belediye otobüsünde fenalaşan yolcuyu hastaneye ulaştıran şoför Abdulhakim Ekinci, ’’Ben sadece insani görevimi yaptım, kim olsa aynı şeyi yapar’’ dedi.Geçtiğimiz gün Siirt Belediyesine ait otobüste seyir halindeyken bir kadın yolcunun fenalaştığını fark eden şoför Abdulhakim Ekinci, güzergah dışına çıkarak aracı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirdi.

Duyarlı şoför o anları anlattı: "Hemen hastaneye yöneldim"

Siirt’te belediye otobüsünde fenalaşan yolcuyu hastaneye ulaştıran şoför Abdulhakim Ekinci, ’’Ben sadece insani görevimi yaptım, kim olsa aynı şeyi yapar’’ dedi.

Geçtiğimiz gün Siirt Belediyesine ait otobüste seyir halindeyken bir kadın yolcunun fenalaştığını fark eden şoför Abdulhakim Ekinci, güzergah dışına çıkarak aracı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine yönlendirdi. Hastaneye ulaştırılan yolcu, sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Yaşanan olayı anlatan Ekinci, "Saat 16.00 ile 17.00 arasında sefer halindeyken bir kadın yolcunun aniden fenalaştığını fark ettim. Hemen güzergahımı değiştirerek hastaneye yöneldim ve yolcuyu sağlık görevlilerine teslim ettim. Ardından görevime geri döndüm. Ben sadece insani görevimi yaptım, kim olsa aynısını yapardı. Yolcunun sağlık durumu iyi. Bunu duyunca çok mutlu oldum. Olayın ardından valimiz ve amirlerim de teşekkürlerini iletti, ben de kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Duyarlı şoför o anları anlattı: "Hemen hastaneye yöneldim" 1


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

