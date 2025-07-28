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Duyarlı vatandaş yaralı atmacayı besleyip yetkililere teslim etti

Muş’un Hasköy ilçesinde bir vatandaş, evinin bahçesinde bulduğu yaralı atmacayı elleriyle besleyip yetkililere teslim etti.

Duyarlı vatandaş yaralı atmacayı besleyip yetkililere teslim etti

İlçe merkezinde yaşayan Serkan Akçil, bahçesinde hareketsiz halde bulduğu yırtıcı kuşu fark ederek hemen müdahale etti. Yaralı olduğunu anladığı atmacayı evine götüren Akçil, su ve yiyecek vererek kuşa baktı. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ile iletişime geçen Akçil, görevlilere teslim ettiği atmacanın tedavi altına alınmasını sağladı. Yetkililer, ilk kontrollerin ardından kuşun doğaya dönmesi için rehabilitasyon sürecinin başlatıldığını belirtti.

Yaralı bir hayvanı gördüğü halde görmezden gelmenin insanlığa aykırı olduğunu söyleyen Serkan Akçil, "Sabah bahçeye çıktığımda bir atmaca olduğunu fark ettim. Hemen alıp kontrol ettiğimde yaralı olduğunu gördüm. Doğa Koruma ekiplerine bilgi verdik. Yaşamını sürdürebilmesi için su ve et verdim.

Oldukça acıkmıştı çünkü avlanamıyordu. Şu an oldukça sakin. Daha sonra ekipler geldi ve atmacayı teslim aldılar. Tedavi süreci tamamlandıktan sonra tekrar doğaya salınacak" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Muş
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