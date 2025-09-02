HABER

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'den Berat Kandili mesajı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Berat Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajda, af, mağfiret ve ilahi rahmete kavuşma vesilesi olan bu müstesna gecenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İslam âleminin asırlardan bu yana büyük bir heyecan ve coşkuyla kutladığı mübarek Berat Kandiline erişmenin huzurunu yaşadıklarını dile getirdiği mesajında şu ifadelere yer verdi;

““Berat, kötülükten uzaklaşmakla yetinmeyip iyiliğe yaklaşmak, iyiyi aramak, iyiyle olmak demektir. Allah'a dost olma, hakkın yanında yer alma ve hayra giden yolları arama gecesidir. Beratın en derin anlamı ise, bağışlanmadır. Berat gecesi, Yüce Rabbimizin af ve mağfiret gecesidir.

Bu mübarek gecede beratımızı almamızın, Yüce Rabbimizin ilahi mesajına kulak vermekle, ahlakî erdemleri hayatımıza yansıtmakla mümkün olacağını bir kez daha idrak ederiz. Bu gece, dualarla Yüce Rabbimize yaklaşma zamanıdır.
Bu duygu ve düşüncelerle bütün Düzceli hemşehrilerimin ve tüm İslâm âleminin Berat Kandili’ni tebrik ediyorum. Bu mübarek gece vesilesiyle kardeşlik, dayanışma, barış, huzur ve güven ortamının yeniden tesis edilmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.”

