Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü: "Gelin bu dönüşümü gerçekleştirelim"

Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Mustafa

Kayıkcı, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mehmet Erdal Eren ve Marmara Şehircilik Kentsel Dönüşüm Proje Danışmanlık İcra Kurulu Başkanı Mehmet Pazarcı katıldı.

BAŞKAN ÖZLÜ: MÜLK SİZİN, KARAR DA SİZİN

Toplantının açılış konuşmasını yapan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Bugünkü toplantımızın amacı mülk sahipleri ile istişare etmektir. Bu toplantıları geçmişte de yaptık. Ama o zamanlar şöyle bir sorun vardı; kiracıların ve bu işi yapanların taşınması için sanayi çarşısı yapılması ihtiyacı vardı.

Onu yapmadan taşınma konusunu gündeme getirmek bize doğru gelmedi. O yüzden eski sanayi çarşısında o dönemde yaptığımız faaliyetleri durdurduk. Yeni ve modern bir sanayi çarşısı yapma işine

giriştik. Birinci etabı bitti, teslim ettik. Şu anda ikinci ve üçüncü etaplar yapılıyor. Onları da inşallah yıl sonuna kadar bitireceğiz” dedi.

Başkan Özlü, dönüşüm sürecinde mülk sahiplerinin görüşlerinin esas alınacağını vurgularken, “Siz ne istiyorsanız onu yapacağız. Çünkü mülk sizin. Mülk sahiplerinin kazanacağı, Düzce’nin ise estetik ve işlevsel bir yapı kazanacağı bir dönüşüm istiyoruz” diye konuştu.

İKİ ALTERNATİFLİ PROJE SUNULDU

Toplantıda söz alan Marmara Şehircilik Genel Müdürü Mehmet Pazarcı, eski sanayi çarşısının bulunduğu alanla ilgili teknik bilgi verdi. Yaklaşık 7,7 hektarlık (77 dönüm) alanın 2013 yılında kentsel dönüşüm alanı ilan edildiğini belirten Pazarcı, bölgede 321 parsel bulunduğunu ve yapıların

büyük bölümünün ruhsatsız ya da kullanım izni olmayan yapılar olduğunu söyledi.

Mülk sahiplerine iki farklı dönüşüm modeli sunan Pazarcı, ada bazlı dönüşümün hak sahiplerinin mevcut adalar üzerinden bireysel ya da ortaklaşa dönüşüm yapabileceği, esnek ve parsel bazlı bir model olduğunu belirtti. Bu modelde ofis, konut ve ticari birimlerin yer almasının

planlandığını açıkladı.

Alan bazlı dönüşümün ise proje alanının tamamını kapsayan, kapalı ve açık ticari alanları içeren, Düzce’yi cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlayan daha kapsamlı bir model olduğunu kaydeden Pazarcı, bu modelde merkezi bir ticaret aksı, kamusal alanlar, kültür merkezi ve potansiyel olarak otel veya hastane gibi birimlerin yer alacağını ifade etti.

2013’ten bu yana dönüşüm bölgesi ilan edilen alanda imar planı bulunmadığını hatırlatan Pazarcı, bu nedenle bölgedeki parsellerin değerleme, ipotek veya satış gibi işlemlerde ciddi sorun yaşadığını dile

getirdi. Pazarcı, “Bugün imarlı hale gelmeden bu alan hiçbir şekilde değer üretemiyor. Kentsel dönüşümle birlikte bu sorunlar aşılabilir” dedi.

“BU DÖNÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞTİRELİM”

Mülk sahiplerinin görüşlerini ve taleplerini dinleyen Başkan Özlü, bazı esnafın taşınma konusunda geri adım attığını belirterek, “Taşınmak zorundayız. İlk taşınan karlı çıkar, sona kalan zarar eder” şeklinde

konuştu. Çözüm konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Özlü, “Amacımız herkesin fayda sağladığı bir dönüşüm süreci yürütmek. Eğer ‘dönüşüm olmasın’ derseniz, bu da bir çözüm. Bu dönüşümü gerçekleştirelim. Mülk sahiplerimiz karlı çıksın, esnaflarımız mağdur olmasın. Doğru bir iş yaparsak, Ankara’yı ikna edersek karlı çıkarız. Ben bu dönüşümün Düzce için büyük bir fırsat olduğuna inanıyorum” dedi.