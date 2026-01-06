Düzce Belediye Başkanı Özlü: "2026 yılı altın yıl olacak"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2026 yılının ilk belediye meclis toplantısında meclis üyelerine hitap etti. Başkan Özlü, 2025 yılı boyunca belediyecilik hizmetleri, projeler ve yatırımlar kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Yerel seçimler öncesinde açıklanan 100 proje doğrultusunda çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Özlü, 2025 yılının özellikle büyük ölçekli projelerin başlatıldığı ve hayata geçirildiği bir yıl olduğunu ifade etti.

100 PROJE İÇİNDE OLMAYAN 2 PROJE

100 proje kitapçığında yer almamasına rağmen tamamlanma aşamasına gelen iki projenin kısa süre içinde hizmete açılacağını belirten Özlü, bunların kokoreççi esnafı için yapılan yeni dükkanlar ile 23 Nisan Parkı’nda yer alan ve “Yahya Kemal Kitap Köşkü” adını taşıyacak kütüphane olduğunu aktardı.

Kasım ayında Kiremitocağı Mahallesi’nde 19 Mayıs Spor Kompleksi’nin temelinin atıldığını belirten Özlü, projenin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Genel Müdürlüğü destekleriyle hayata geçirileceğini ifade etti. Özlü ayrıca Atlı Spor Tesisleri, atletizm pisti ve Düzcespor altyapı tesisleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan destek talebinde bulunulduğunu açıkladı.

"2026 YILINDA HİZMETE AÇILACAK"

Tuhafiyeciler pazar yerinin tamamlanma aşamasında olduğunu belirten Özlü, alanın aynı zamanda fuar alanı olarak kullanılacağını ifade etti. Başkan Özlü Cedidiye Kent Meydanı Projesi’nin ikinci etabının devam ettiğini, projedeki dükkanların ihale yöntemiyle satışa sunulacağını ve projenin 2026 yılında hizmete açılmasının planlandığını belirtti.

Konuralp Antik Tiyatrosu’nda kazı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını aktaran Özlü, restorasyon çalışmalarına başlanacağını ve projenin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından destekleneceğini belirtti. Başkan Özlü, Düzce’de yapımı süren dört otel projesi ile Akçakoca’da eski cezaevinin kütüphaneye dönüştürülmesine yönelik çalışmalara da değindi.

“2026 YILI DÜZCE BELEDİYESİ İÇİN ALTIN YIL OLACAK”

2025 yılı boyunca belediyeye bağlı tüm birimlerin sorumluluk alanlarında başarılı bir performans sergilediğini vurgulayan Özlü, “Düzce Belediyesi 2025 yılında güzel işlere ve kalıcı projelere imza attı. 2026 yılında ise; ektiğimiz tohumların büyüdüğünü, yeşerdiğini göreceğiz. 2026 yılı boyunca, hemşehrilerimize söz verdiğimiz ne varsa, hepsini hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğiz. 2025 yılında ortaya koyduğumuz performans ve imza attığımız projeler; bir ekip çalışmasıyla, karşılıklı bir saygıyla ve işbirliğiyle mümkün olmuştur” dedi.

Konuşmasının sonunda 2026 yılının bir atılım yılı olacağını vurgulayan Başkan Özlü, “12 saat değil, 24 saat çalışacağız. 2026 yılı Düzce Belediyesi için altın yıl olacak. Bundan emin olun. Ben kesin kararlıyım” ifadelerini kullandı.