Düzce Belediye Başkanı Özlü Bolu Belediye Başkanı Özcan'a çok sert yüklendi! Gündem olan paylaşım

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı hedef alan paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu videoda Özlü, Özcan'ın "Ben iddialı bir şekilde söylüyorum. Hiç hayatımda kıvırmadım. Sayın Erdoğan hasbelkader 2023'te bir daha seçilirse ben 2024 yılında, seçilme şansım %100 olsa dahi Bolu Belediye Başkanlığına adaylığımı koymayacağım." tiye aldı.

'HAYATIMDA HİÇ KIVIRMADIM'

Özlü'nün paylaşımı kısa süre içerisinde sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Özlü'nün Özcan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşım şu şekilde: