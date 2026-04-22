Düzce Belediye Başkanı Özlü'den 23 Nisan mesajı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bağımsızlık mücadelemize resmiyet kazandıran Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihinde ilan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 106. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Yaşanan okul katliamları, gençlerin ve çocukların suça karıştığı süreçte daha da önem kazanan insani değerlere atıf yapan Başkan Özlü; çocuklar için her imkanın kararlı şekilde seferber edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Başkan Özlü mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ÇOCUKLARIMIZIN RİSK ALTINDA OLDUĞUNU ACI BİR ŞEKİLDE GÖSTERMİŞTİR"

"Bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gurur ve umutla kutlarken; çocuklarımızın sadece bayramlarda değil, her gün güven içinde, sevgiyle ve huzurla büyümesi gerektiğini bir kez daha hatırlıyoruz.

Ne yazık ki son dönemde Kahramanmaraş’ta ve Şanlıurfa’da yaşanan, yüreklerimizi dağlayan okul şiddeti olayları; çocuklarımızın özellikle dış etkenler ve dijital çağın kontrolsüz ortamında risk altında olduğunu acı bir şekilde göstermiştir.

Bu tür hadiseler, yalnızca bireysel değil; toplumsal bir sorumlulukla ele alınması gereken çok önemli meselelerdir.

Çağın getirdiği zorunluluklar ve handikaplar ile aile ilgisinden de uzak kalmış çocuklarımız; siber zorbalık, zararlı içerikler, bağımlılık ve kimlik güvenliği gibi yeni nesil tehditlerle de karşı karşıya kalmaktadır. Bu noktada sorumluluk almamak, geleceğimizi riske atmaktır.

Çocuklarımız için bizim üstlendiğimiz sorumluluk, onlara yetenekleri ve beklentilerine hitap edecek sosyal ortamlar inşa etmektir. Bunlara kütüphanelerimizi, spor merkezlerimizi, bilim ve gençlik merkezlerimizi ve gönüllük çalışmalarımızı örnek olarak gösterebiliriz.

"GEREKEN HASSASİYETİ GÖSTERMEK ZORUNDAYIZ"

Biz, çocuklarımıza ve gençlerimize yaklaştıkça eminiz ki onlar da bizim en büyük paydaşımız, destekçimiz, arkadaşlarımız olacaktır. Hedeflediğimiz geleceği inşa ederken ailelerle iş birliği içinde olmalı, kurumlar olarak gereken hassasiyeti hiç vakit kaybetmeden göstermek zorundayız.

Çünkü çocuklarımız; sadece ailelerinin değil, aziz milletimizin ortak emanetidir. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu eşsiz bayramın ruhuna yakışır şekilde; hem ülkemizde hem de dünyanın her yerinde haksızlığa uğrayan, zulüm altında olan ve adaletsizliğe maruz bırakılmış tüm çocuklarımızın bir an önce hak ettikleri yaşam koşullarına erişmesini tüm kalbimle diliyorum. Tüm çocuklarımızın gözlerinin korkuyla değil umutla parladığı bir gelecek dileğiyle; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun"