HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'da 2 suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı

İstanbul'da iş yerlerine yönelik silahlı saldırı ve tehdit olaylarına karıştıkları belirlenen 2 suç örgütüne düzenlenen operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da 2 suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bakırköy ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalarda, iş yerlerine yönelik silahlı saldırı, tehdit ve benzeri olayları organize ettikleri belirlenen 2 suç örgütü takibe alındı.

Ekiplerin çalışmasında, örgütlerin hiyerarşik yapıları, faaliyet alanları ve irtibat ağları deşifre edilirken, çeşitli olaylarla da bağlantılı oldukları da belirlendi. İstanbul genelinde Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Esenyurt ve Eyüpsultan başta olmak üzere suç faaliyetlerinde bulunan şüphelilere yönelik çalışmalarını tamamlayan ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul da 2 suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı 1

Operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul da 2 suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı 2

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul da 2 suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı 3
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hazır diyet listeleri neden işe yaramıyor? Uzmanı anlattıHazır diyet listeleri neden işe yaramıyor? Uzmanı anlattı
Çerez poşetiyle kamuflaj! 1.7 milyar liralık pırlanta vurgunuÇerez poşetiyle kamuflaj! 1.7 milyar liralık pırlanta vurgunu

Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Hakan Bilecen, CHP'den istifa etmişti! Katılacağı partiyi açıkladı

Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var

Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine saldırı! Ölü ve yaralılar var

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Arda Güler dünyayı solladı! En değerli orta saha oyuncusu oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

ŞOK'a New Balance ayakkabı geliyor! 6 Haziran ŞOK kataloğu

ŞOK'a New Balance ayakkabı geliyor! 6 Haziran ŞOK kataloğu

Uzman er ve erbaşlar için yeni düzenleme

Uzman er ve erbaşlar için yeni düzenleme

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.