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Hazır diyet listeleri neden işe yaramıyor? Uzmanı anlattı

Beslenme alışkanlıklarının bireyin adeta bir parmak izi gibi benzersiz olması gerektiğini belirten Diyetisyen Fatma Betül Çelebi, beslenme programlarının ancak uzman kontrolünde hazırlandığında gerçek bir başarıya ulaşacağının altını çizdi.

Hazır diyet listeleri neden işe yaramıyor? Uzmanı anlattı
Gökçen Kökden

Sağlıklı beslenme yalnızca kilo vermekten ibaret değil. Her bireyin yaşı, yaşam tarzı, sağlık durumu ve genetik özellikleri farklı olduğu için internetten edinilen tek tip hazır diyet listeleri beklenen faydayı sağlamadığı gibi sağlığı da tehdit edebiliyor. Diyetisyen Fatma Betül Çelebi, kişiye özel planlanması gereken beslenme programlarının ciddi bir uzmanlık gerektirdiğine dikkat çekerek; diyetisyenlerin hastalıkların yönetiminden sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasına kadar hayatın her evresinde kritik bir rol üstlendiğini vurguladı.

BESLENME PROGRAMI KİŞİYE ÖZEL OLMALI

Hazır diyet listeleri neden işe yaramıyor? Uzmanı anlattı 1

Her bireyin farklı ihtiyaçlara sahip olduğunu belirten Çelebi, “Beslenme programı kişiye özel olmalıdır. Adeta bir beslenme parmak izi gibi düşünmek gerekir. Günümüzde birçok platformda kalori ve protein ihtiyacı hesaplanabiliyor ya da çeşitli diyet listelerine ulaşılabiliyor. Ancak bu bilgilerin doğru yorumlanması ve kişiye uygun hale getirilmesi uzmanlık gerektirir. Diyetisyenler, bireyin sağlık durumunu, kan bulgularını, yaşam tarzını ve ihtiyaçlarını değerlendirerek en doğru beslenme planını oluşturur” dedi.

DİYETİSYENLER SADECE KİLO VERDİRMİYOR

Diyetisyenlerin farklı alanlarda uzmanlaşabildiğine dikkat çeken Çelebi, “Sporcu beslenmesi, çocuk beslenmesi, yaşlı beslenmesi ve kanser hastalarının beslenmesi gibi birçok özel alan bulunuyor. Bazen kişiler yalnızca kilo vermek amacıyla başvursa da değerlendirmeler sonucunda altta yatan farklı beslenme sorunlarıyla karşılaşabiliyoruz. Kimi zaman bireye özgü bazı besinlerin ödem ya da kilo verme direncine neden olduğunu görebiliyoruz. Bu nedenle kişiye özel planlama büyük önem taşıyor” diye konuştu.

ÖZELLİKLE HASTA VE YAŞLI BİREYLER DİKKAT ETMELİ

Sağlıklı kilo verme sürecinin mutlaka uzman kontrolünde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Çelebi, “Özellikle yaşlı bireylerde kas kaybının önlenmesi çok önemlidir. Çocuklarda ise büyüme ve gelişmenin etkilenmeyeceği bir beslenme programı oluşturulmalıdır. Hastalığı bulunan bireylerde de beslenme tedavisi sürecin önemli bir parçasıdır. Bu nedenle özellikle risk grubundaki kişilerin diyetisyen desteği alması gerekir” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIKLI BESLENME BİR YAŞAM BİÇİMİDİR”

Hazır diyet listeleri neden işe yaramıyor? Uzmanı anlattı 2

6 Haziran Diyetisyenler Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Çelebi, “Diyetisyenler, bireylerin sağlıklı beslenmeyi bir yaşam alışkanlığı haline getirmesine yardımcı olur. Amacımız yalnızca kilo vermek değil, yaşam kalitesini artırmak ve bireylerin sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlamaktır. Sağlıklı beslenme kısa süreli bir diyet değil, sürdürülebilir bir yaşam biçimidir” diyerek sözlerini tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
diyet beslenme
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