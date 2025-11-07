Düzce Belediyesi'nden 'afet ödenekleri' iddiasına açıklama: "Herhangi bir kişi veya siyasi figür için özel bir harcama yapılmadı"

Düzce'de afet ödeneklerinin ‘Süleyman Soylu Kültür Merkezi’ inşaatında kullanıldığı iddiası gündeme geldi. Düzce Belediyesi iddialar hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

"BAHSE KONU YAPI DÜZCE BELEDİYESİ SORUMLULUĞUNDA DEĞİL"

Belediyenin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bazı yayın organlarında afet ödeneklerinin ‘Süleyman Soylu Kültür Merkezi’ inşaatına kullanıldığı iddiaları ile yayımlanan haberler, gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu haberlerde “Düzce Belediyesi’nin deprem yardımı ödeneğini Süleyman Soylu Kültür Merkezi yapımında kullandığı” yönündeki iddialar asılsız ve mesnetsizdir. Bahse konu yapı Düzce Belediyesi sorumluluğunda da değildir, ismi de Süleyman Soylu Kültür Merkezi değildir.

"HERHANGİ BİR KİŞİ VEYA SİYASİ FİGÜR İÇİN ÖZEL BİR HARCAMA YAPILMADI"

Ödenek; AFAD koordinasyonunda ve ilgili mevzuat çerçevesinde Düzce’de 23 Kasım depreminden etkilenen bölgelerde toplumsal dayanışma, afet bilinci ve sosyal rehabilitasyon faaliyetlerine hizmet edecek çalışmalar için kullanılmıştır.

Merkezin asıl amacı; özellikle Roman vatandaşlarımıza yönelik toplumsal dayanışmanın artırılması ve vatandaşların sosyal, kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Tesisin adı, inşaat sürecinin tamamlanmasının ardından “Roman Koordinasyon Ofisi ve Aile Danışma Merkezi” olarak yeniden düzenlenmiş, kapsam ve misyonu ile yapının tümü Düzce Valiliği sorumluluğuna devredilmiştir. Çalışma kapsamında herhangi bir kişi veya siyasi figür için özel bir harcama yapılmamıştır.

"ÖNCEKİ DÖNEM İÇİŞLERİ BAKANI’MIZ İSMİNİN VERİLMESİNİ İSTEMEDİ"

Merkezde önceki dönem İçişleri Bakanı’mız Sayın Süleyman Soylu’nun ismi yer almamaktadır. Önceki dönem İçişleri Bakanı’mız, Belediye Başkanı’mıza bir mektup göndererek bu merkeze İSMİNİN VERİLMESİNİ İSTEMEMİŞTİR.

Sayıştay raporlarında da belirtildiği üzere, proje “afet sonrası toplumun yeniden yapılandırılması ve dayanıklılık artırma faaliyetleri” kapsamında değerlendirilmiş, tüm harcamalar şeffaf biçimde belgelenmiş ve yasal denetime tabi tutulmuştur.

Bu nedenlerle, iddiaların gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu, Düzce Belediyesi’nin hiçbir şekilde “amacı dışında kaynak kullanımı” veya “usulsüz harcama” yapmadığını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."