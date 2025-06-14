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Düzce Belediyesi'nden 'Babalar Günü' sürprizi! "Bazı kahramanlar pelerin takmaz"

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Cansu Akalp

Düzce Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri her ay düzenli olarak tatbikatlar gerçekleştiriyor. Bu ay düzenlenen tatbikat ise şaşırtan bir olay yaşandı. Tatbikata katıldığını düşünen itfaiyeciler, çocuklarının 'Babalar Günü' sürpriziyle karşılaştı. Düzce Belediyesi bu anları, sosyal medya hesabından paylaştı.

Dzüce'de her ay tatbikat yapan itfaiye personeline Düzce Belediyesi sürpriz hazırladı.

Tatbikat gereği; gelen bir ihbar üzerine itfaiye ekipleri, yangında mahsur kalan vatandaşı kurtarmak için harekete geçti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler binaya girdi ve dolabın altında kalan cansız mankeni kurtarmaya çalıştı.

Ekipler, kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz şekilde görevlerini yerine getirirken, dolabın üzerine yapıştırılan kendi çocuklarının fotoğraflarını ve yazdıkları mesajları fark etmedi. İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman’ın yönlendirmesiyle dolaba dikkatlice bakan ekipler, çocuklarının fotoğraflarını gördüklerinde ise büyük şaşkınlık ve sevinç yaşadı.

"BAZI KAHRAMANLAR PELERİN TAKMAZ"

İtfaye personelinin çocukları itfaiye kıyafetleri giyerek, ellerinde çiçeklerle babalarının yanına geldi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de bu özel anlara tanıklık ederek, itfaiye personelinin Babalar Günü’nü kutladı.

Düzce Belediyesi bu anları, "Bazı Kahramanlar Pelerin Takmaz. Sıradan bir tatbikata katıldığını düşünen itfaiyecilerimiz bakın neyle karşılaştı. Tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun." ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce belediye tatbikat
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