HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Düzce Belediyesi'nden şehir genelinde kapsamlı temizlik ve peyzaj hamlesi

Düzce Belediyesi, şehir genelinde başlattığı temizlik ve peyzaj düzenleme çalışmalarıyla kenti daha yaşanabilir bir hale getirmeyi hedefliyor. Yol yapımından çim biçmeye, park temizliğinden asfalt yamaya kadar birçok alanda eş zamanlı çalışmalar yürütülüyor.

Düzce Belediyesi'nden şehir genelinde kapsamlı temizlik ve peyzaj hamlesi

Düzce Belediyesi, 2025 yazında şehir genelinde kapsamlı bir temizlik ve peyzaj seferberliği başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, koordineli bir şekilde çalışarak şehir merkezinden mücavir alanlara kadar geniş bir coğrafyada faaliyet gösteriyor. Amaç, Düzce'de yaşayan vatandaşların daha temiz, düzenli ve estetik bir çevrede yaşamalarını sağlamak.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, trafiği rahatlatmak amacıyla yeni yol açma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Özellikle hafta sonu mesailerinde Yahyalar Mahallesi'nde yol reglaj ve asfalt yama çalışmaları yapıldı.

Şerefiye Mahallesi ve Azmimilli Mahallesi terminal bölgesinde de asfalt yama çalışmaları gerçekleştirilirken, Kuyumcuhacıali ve Arapçifliği Mahallelerinde yol reglaj çalışmaları yapıldı. Koçyazı Mahallesi'nde moloz kaldırma çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütüldü. Rasim Betir Bulvarı'nda ise asfalt kazıma çalışmaları tamamlandı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise şehir merkezi, Bahçeşehir bölgesi ve mahallelerde genel temizlik çalışmalarına odaklandı. Ana arterler başta olmak üzere, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda temizlik faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor. Ekipler, park ve bahçelerde de temizlik ve bakım çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Belediye ekiplerinin Akçakoca Yolu Beçi Kavşağı bölgesinde gerçekleştirdiği çim biçme ve yabani ot temizliği çalışmaları, trafik güvenliğini artırmanın yanı sıra bölgenin görsel estetiğine de katkı sağlıyor.

Belediye yetkilileri, bu tür çalışmaların planlı ve düzenli bir şekilde devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşların daha temiz ve düzenli bir çevrede yaşamaları için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlber Ortaylı trafik kazası geçirdi! Kazanın ardından kavga çıktıİlber Ortaylı trafik kazası geçirdi! Kazanın ardından kavga çıktı
Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? SGK'dan beklenen açıklama...Emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? SGK'dan beklenen açıklama...

Anahtar Kelimeler:
Temizlikçi düzce belediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Yerlikaya duyurdu! Tribünlerde yeni dönem: 'Tüm valilere talimat verdim'

Bakan Yerlikaya duyurdu! Tribünlerde yeni dönem: 'Tüm valilere talimat verdim'

Kazancını dolara yatırdı! Net tutarı karısı biliyormuş... Mal varlığı gündemde

Kazancını dolara yatırdı! Net tutarı karısı biliyormuş... Mal varlığı gündemde

Bahçeli'nin gündem olan önerisine DEM Parti'den yanıt! 'Biz yönetmeye adayız'

Bahçeli'nin gündem olan önerisine DEM Parti'den yanıt! 'Biz yönetmeye adayız'

Streç filme sardığı cesetle 2 gün aynı evde kaldı

Streç filme sardığı cesetle 2 gün aynı evde kaldı

Sarıyer'de genç kadın doktorun sır ölümü: Nikahına gün sayıyordu!

Sarıyer'de genç kadın doktorun sır ölümü: Nikahına gün sayıyordu!

Yer: Düzce! Yeni keşfedildi, ibadet alanıymış… Kazdıkça tarih çıkıyor

Yer: Düzce! Yeni keşfedildi, ibadet alanıymış… Kazdıkça tarih çıkıyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.