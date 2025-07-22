Düzce Belediyesi'nden şehir genelinde kapsamlı temizlik ve peyzaj hamlesi

Düzce Belediyesi, 2025 yazında şehir genelinde kapsamlı bir temizlik ve peyzaj seferberliği başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, koordineli bir şekilde çalışarak şehir merkezinden mücavir alanlara kadar geniş bir coğrafyada faaliyet gösteriyor. Amaç, Düzce'de yaşayan vatandaşların daha temiz, düzenli ve estetik bir çevrede yaşamalarını sağlamak.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, trafiği rahatlatmak amacıyla yeni yol açma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Özellikle hafta sonu mesailerinde Yahyalar Mahallesi'nde yol reglaj ve asfalt yama çalışmaları yapıldı.

Şerefiye Mahallesi ve Azmimilli Mahallesi terminal bölgesinde de asfalt yama çalışmaları gerçekleştirilirken, Kuyumcuhacıali ve Arapçifliği Mahallelerinde yol reglaj çalışmaları yapıldı. Koçyazı Mahallesi'nde moloz kaldırma çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütüldü. Rasim Betir Bulvarı'nda ise asfalt kazıma çalışmaları tamamlandı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise şehir merkezi, Bahçeşehir bölgesi ve mahallelerde genel temizlik çalışmalarına odaklandı. Ana arterler başta olmak üzere, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda temizlik faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor. Ekipler, park ve bahçelerde de temizlik ve bakım çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Belediye ekiplerinin Akçakoca Yolu Beçi Kavşağı bölgesinde gerçekleştirdiği çim biçme ve yabani ot temizliği çalışmaları, trafik güvenliğini artırmanın yanı sıra bölgenin görsel estetiğine de katkı sağlıyor.

Belediye yetkilileri, bu tür çalışmaların planlı ve düzenli bir şekilde devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşların daha temiz ve düzenli bir çevrede yaşamaları için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.