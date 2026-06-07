Düzce Belediyesi'nin Dünya Kupası videosu sosyal medyada gündem oldu

Düzce Belediyesi A Milli Takımımız için bir destek videosu hazırladı. Amerika’da oynanacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi Düzce İtfaiyesi'nde ateşli topla yapılan röveşata ile başlayan klipte, belediyenin personelleri yer aldı.

KISA SÜREDE POPÜLER OLDU

Beğeni toplayan video, Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Kısa sürede milyonlarca görüntülenme ve etkileşim alan klip, ulusal ve uluslararası hesaplar tarafından da paylaşıldı.

Milyonlarca sosyal medya kullanıcısı tarafından tam not alan video kısa sürede akıma dönüştü.

"VATANDAŞLAR DENEMEMELİ"

İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, çekimlerde kullanılan ateşli sahnelerin profesyonel ekipler tarafından özel koruyucu ekipmanlarla gerçekleştirildiğini belirterek vatandaşların bu tür uygulamaları

kesinlikle denememesi gerektiğini ifade etti.

MAÇLAR LED EKRANDAN VERİLECEK

Öte yandan Düzce Belediyesi Milli Takımımızın maçlarını Millet Bahçesi’ndeki led ekrandan verileceğini duyurarak vatandaşları davet etti.