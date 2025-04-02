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Düzce’de 26 bin 500 kişi sorgulandı

02.04.2025 12:40
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Düzce’de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 26 bin 500 şahıs sorgulandı araması bulunan 58 şahıs yakalandı 18’i tutuklandı, çok sayıda silah ve tüfek ele geçirildi.

Düzce’de 26 bin 500 kişi sorgulandı

Düzce’de Polis ve Jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması amacıyla denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 24-30 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 26 bin 500 şahıs sorgulandı. Sorgulamada araması bulunan 56 şüpheli şahıs yakalanırken 18 kişi tutuklandı.
Yapılan şok denetimlerde ise 18 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 12 av tüfeği, 5 tabanca namlusu, 873 mermi, 43 şarjör, 3 tabanca susturucusu, 15 kartuş, 221 uzun namlulu silah fişeği ve 30 adet av tüfeği mühimmatı ele geçirildi. Yetkililer, huzur ve güven için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdiler.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Düzce
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