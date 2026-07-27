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Düzce’de 29 yaşındaki genç aracında ölü bulundu

Düzce Merkeze bağlı Kadıoğlu köyünde 29 yaşındaki genç, park halindeki araçta ölü bulundu. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmanın ardından O.Ö.'nün cenazesi, Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Düzce’de 29 yaşındaki genç aracında ölü bulundu

Olay, Kadıoğlu köyü kanal boyunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, uzun süre park halindeki otomobili gören vatandaşlar, aracın yanına gittiklerinde sürücü O.Ö.'nün (29) araç içerisinde hareketsiz halde olduğunu fark etti.

Düzce’de 29 yaşındaki genç aracında ölü bulundu 1

DÜZCE'DE ACI OLAY

Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmanın ardından O.Ö.'nün cenazesi, Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Düzce’de 29 yaşındaki genç aracında ölü bulundu 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
vefat Düzce
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