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Sanayiden 10 dakika önce aldığı otomobili yandı

Eskişehir'de sanayi bakımından çıktıktan 10 dakika sonra seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Aracın sahibi İhsan Boztoprak, "Ben yanmadığıma şükrediyorum" dedi.

Sanayiden 10 dakika önce aldığı otomobili yandı

Olay, çevre yolunun Uluönder Mahallesi mevkii Bursa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İhsan Boztoprak idaresindeki 26 AJE 898 plakalı otomobil, yaklaşık 1 haftadır bulunduğu Teksan Sanayi Sitesi'ndeki servisten alındıktan kısa bir süre sonra motor bölümünden alev aldı.

Sanayiden 10 dakika önce aldığı otomobili yandı 1

TAMİRDEN 10 DAKİKA ÖNCE ÇIKAN OTOMOBİLİ YANDI

Bütün bakımları yeni yapılan otomobilin motor ve iç aksamı birden tutuşurken, sürücü kendini dışarı atarak canını zor kurtardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sanayiden 10 dakika önce aldığı otomobili yandı 2

"KENDİ İMKANLARIMIZLA ZOR ÇIKTIK, AZ DAHA BEN YANIYORDUM"

Olayın şokunu üzerinden atamayan İhsan Boztoprak, otomobilini servisten yeni çıkardığını belirterek, "Aracımı 10 dakika önce Teksan'daki servisten aldım, burada tutuştu. Yaklaşık 1 haftadır servisteydi ve bütün bakımlarını yaptırmıştım. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Birdenbire tutuştu araba. Kendimizi dışarı zor attık, az daha ben yanıyordum. Araçta tek başımaydım. Motor bölümü, iç aksamları her yeri yandı; araba şu an pert, çöp yani. Ben yanmadığıma şükrediyorum" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Eskişehir Otomobil
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