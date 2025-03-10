Düzce’de 30 bin kişi sorgulandı 27 kişi tutuklandı

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 3-9 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 30 bin 550 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 65 kişi gözlem altına alınırken 27'si adli makamlarca tutulandı. Yapılan denetimlerde de 4 tabanca, 4 av tüfeği, 1 kartuş, 2 kuru sıkı tabanca, 13 mermi, 7 şarjör, 3 adet kesici ve delici alet ele geçirildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır