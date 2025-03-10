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  4. Düzce’de 30 bin kişi sorgulandı 27 kişi tutuklandı

Düzce’de 30 bin kişi sorgulandı 27 kişi tutuklandı

10.03.2025 13:35
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Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 30 bin 550 kişi tek tek sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 65 şahıs gözaltına alınırken 27'si tutuklandı.

Düzce’de 30 bin kişi sorgulandı 27 kişi tutuklandı

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 3-9 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 30 bin 550 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 65 kişi gözlem altına alınırken 27'si adli makamlarca tutulandı. Yapılan denetimlerde de 4 tabanca, 4 av tüfeği, 1 kartuş, 2 kuru sıkı tabanca, 13 mermi, 7 şarjör, 3 adet kesici ve delici alet ele geçirildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Düzce
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