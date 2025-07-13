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Düzce'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiyi cankurtaranlar kurtardı

Düzce'de serinlemek için denize giren 4 kişi, cankurtaranların dikkati ile kurtarıldı.

Düzce'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişiyi cankurtaranlar kurtardı
Begüm Özkaynak

Olay, Akçakoca'ya bağlı Karaburun plajında meydana geldi. Denizde dalga olmasına rağmen serinlemek isteyenler denize girip açıldı. Bu esnada bölgede cankurtaran olarak görev yapan Kudret A., Mert Ö., Kıvanç A. ve Zafer G., denizde çırpınan 4 kişiyi fark etti. Hemen jet-skiler ile bölgeye giden cankurtaranlar, 4 kişiyi kurtarıp plaja getirdi. Yapılan kontrolde 4 kişinin de su yuttuğu ve boğulma tehlikesi atlattığı belirlendi. Yetkililer, denize girenlere fazla açılmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

(İHA)

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Düzce
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