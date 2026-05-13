Düzce'de düğmeye basıldı! Yasa dışı bahis operasyonu: 55 kişiye gözaltı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 14 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 55 şüpheli adliyeye sevk edildi. MASAK incelemelerinde şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 24 milyar TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 14 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 55 kişi gözaltına alındı. Düzce İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden banka hesapları aracılığıyla para transferi yaptığı tespit edildi.

24 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HACMİ

MASAK incelemelerinde şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 24 milyar TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 55 şüphelinin savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

