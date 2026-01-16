HABER

Düzce'de durdurulan kamyonun kasasındaki 14 Afgan göçmen böyle yakalandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan operasyonda Şanlıurfa'dan gelen bir kamyonun kasasındaki Afganistan uyruklu 14 göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler geri gönderme merkezine sevk edilirken, 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Mustafa Fidan

Şanlıurfa'dan gelen ve Düzce'de durdurulan bir kamyonun kasasında 14 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda 14 Afgan uyruklu göçmen yakalanırken 3 kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

OPERASYON TALİMATINI DÜZCE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI VERDİ

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 3 şüpheli ise gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

AFGAN UYRUKLU 14 GÖÇMEN BÖYLE YAKALANDI

Şanlıurfa'dan yola çıkan ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmaları sonucu tespit edilen kamyon, Düzce'de ekipler tarafından durduruldu.

Kamyonun kasasında saklanan Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine sevk edildiler.

3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Göçmen kaçakçılığı yapılan kamyonette bulunan Fethi Kılıç, Yılmaz Akcan ve Hüseyin yol isimli üç şüpheli gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

