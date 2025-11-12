Düzce’de en fazla yağış Gümüşova’da ölçüldü

Düzce’de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrası metrekareye düşen yağış miktarları belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, 11 Kasım ile 12 Kasım tarihleri arasında il genelindeki istasyonlarda ölçülen en yüksek yağış miktarı metrekareye 15,7 kilogram ile Gümüşova’da kaydedildi. Gümüşova’yı metrekareye 15,4 kilogramla Düzce il merkezi takip ederken, diğer ilçelerde ve bölgelerde ölçülen yağış miktarları Yığılca’da 13,4, Cumayeri’nde 13,2, Kardüz Yaylası’nda 11,9, Kaynaşlı’da 11,9, Yoğunpelit köyünde 10,8, Gölyaka’da 7,9, Akçakoca’da 7,6 ve Çilimli’de 0,3 olarak sıralandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır