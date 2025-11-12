HABER

Düzce’de en fazla yağış Gümüşova’da ölçüldü

Düzce’de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası en fazla yağış, metrekareye 15,7 kilogram ile Gümüşova ilçesinde ölçüldü. Gümüşova’yı 15,4 kilogramla Düzce merkez ve 13,4 kilogramla Yığılca takip etti.

Düzce’de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sonrası metrekareye düşen yağış miktarları belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, 11 Kasım ile 12 Kasım tarihleri arasında il genelindeki istasyonlarda ölçülen en yüksek yağış miktarı metrekareye 15,7 kilogram ile Gümüşova’da kaydedildi. Gümüşova’yı metrekareye 15,4 kilogramla Düzce il merkezi takip ederken, diğer ilçelerde ve bölgelerde ölçülen yağış miktarları Yığılca’da 13,4, Cumayeri’nde 13,2, Kardüz Yaylası’nda 11,9, Kaynaşlı’da 11,9, Yoğunpelit köyünde 10,8, Gölyaka’da 7,9, Akçakoca’da 7,6 ve Çilimli’de 0,3 olarak sıralandı.

Düzce
