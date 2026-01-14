Düzce'de fuhuş operasyonu! Her biri iki cep telefonu kullanıyormuş

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen sanal devriye çalışmaları kapsamında, sosyal medya üzerinden “fuhşu kolaylaştırma veya fuhşa aracılık etme” suçuna yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 2 aydır sürdürülen projeli dosya kapsamında 10 sosyal medya profili mercek altına alındı. Yapılan tespitlerin ardından bugün Konuralp bölgesinde 10 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

GÖZALTILAR VAR

Operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda toplam 18 cep telefonuna el konuldu.

HER ŞÜPHELİ 2 TELEFON KULLANIYORMUŞ

Her şüphelinin iki cep telefonu kullanıyor olması dikkat çekti.

Öte yandan şüphelilerden bazılarının çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Aramalarda ayrıca;

7,28 gram esrar,

5,25 gram metamfetamin,

4 adet captagon hap,

4 adet galara hap,

2,41 A-M likit uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin, 16 Ocak 2026 tarihinde mevcutlu olarak adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.