Düzce'de hafif ticari araç kamyona çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Süleyman Akbaba (45) idaresindeki hafif ticari araç, Darıyeri Hasanbey mevkisinde kontrolden çıkarak aynı istikamette ilerleyen E.S. (47) yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü Akbaba ile araçta bulunan Harun Çalkan'ın (49) hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı araçtan yaralı çıkarılan H.H.A. (25) ve A.K. (48) kentteki hastanelere kaldırıldı.
Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü. (AA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum