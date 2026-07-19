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Düzce'de jandarma olayların yüzde 96’sını aydınlattı

Düzce’de jandarma ekipleri tarafından yapılan huzur güven uygulamaları ile devriye faaliyetleri sırasında yapılan aramalarda aranan 30 kişi yakalandı.

Düzce'de jandarma olayların yüzde 96’sını aydınlattı

Düzce’de halkın huzur ve güveni için görev yapan jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor. Düzce İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde son bir hafta içiresinde 158 olay meydana gelirken bu olayların Yüzde 96’sının aydınlatıldığı bildirildi. Jandarma ekiplerinin icra ettiği huzur güven uygulamaları ile devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs yakalanırken, 6 adet av tüfeği, 4 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 51 adet çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.
Kaynak: İHA

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Düzce
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