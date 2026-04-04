Düzce'de karbonmonoksit zehirlenmesi! 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Atatürk Mahallesi Pazar Sokak'taki evlerinde yaşayan aileden 5 kişi, mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen M.K. (80), H.K. (75), H.U.K. (17), M.N.K. (16) ve Ş.K. (13) sağlık ekiplerince Yığılca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

