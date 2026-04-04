Düzce'de karbonmonoksit zehirlenmesi! 5 kişi hastaneye kaldırıldı

​Düzce'nin Yığılca ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen 3'ü çocuk 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Mahallesi Pazar Sokak'taki evlerinde yaşayan aileden 5 kişi, mide bulantısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen M.K. (80), H.K. (75), H.U.K. (17), M.N.K. (16) ve Ş.K. (13) sağlık ekiplerince Yığılca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sarıgöl Ovası’nda su sevinciSarıgöl Ovası’nda su sevinci
Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 4 zanlı yakalandıSamsun'da uyuşturucu operasyonu! 4 zanlı yakalandı

"Yüzde 70'i yok edildi" deyip duyurdu: "Ezmeye devam edeceğiz"

"Yüzde 70'i yok edildi" deyip duyurdu: "Ezmeye devam edeceğiz"

İran'dan gözdağı: 'ABD ve Siyonist rejim için büyük bir sürprizimiz var'

İran'dan gözdağı: 'ABD ve Siyonist rejim için büyük bir sürprizimiz var'

Galatasaray taraftarı Onuralp Çakıroğlu'nu hedef aldı! Genç oyuncuya küfreden bile var

Galatasaray taraftarı Onuralp Çakıroğlu'nu hedef aldı! Genç oyuncuya küfreden bile var

Bakanlık şikayetçi oldu! Evine polisler geldi

Bakanlık şikayetçi oldu! Evine polisler geldi

5 ile yüksek hızlı tren geliyor! 14 saatlik süre 3,5 saate düşüyor

5 ile yüksek hızlı tren geliyor! 14 saatlik süre 3,5 saate düşüyor

Türkler, Yunan adalarına akın etti! Kapıda vize uygulaması sonrası 5 kat arttı

Türkler, Yunan adalarına akın etti! Kapıda vize uygulaması sonrası 5 kat arttı

